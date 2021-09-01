Борок: наукоград, спасающий себя

Борковчане, проживающие в аварийных зданиях, продолжают получать квартиры в новом доме. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Наследие Папанина

Если вы еще не бывали в Борке, обязательно съездите туда. Это место запомнится вам навсегда своим особым очарованием. Мы знаем это, поскольку частые гости там. И не перестаем удивляться уникальной атмосфере, которую создает не только природа, но и жители, искренне любящие свой Борок.

Сейчас Борок - административный центр Веретейского сельского поселения в Некоузском районе. А возник единственный в Ярославской области наукоград на месте старинной дворянской усадьбы. Впрочем, «возник» - не то слово. Борок был планомерно создан талантом легендарного человека, руководителя дрейфующей станции «Северный полюс- 1», дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала, основателя научного флота, доктора географических наук Ивана Дмитриевича Папанина.

В Борке очень внимательные, вдумчивые и грамотные жители. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Борковчане говорят: «Иван Дмитриевич - это наше все!». Он организовал в Борке крупный исследовательский центр - Институт биологии водохранилищ Академии наук СССР (впоследствии - Институт биологии внутренних вод) и стал его первым директором. С 1987 года институт носит имя И.Д. Папанина.

Затем по инициативе И.Д. Папанина было начато строительство геомагнитной станции «Борок», сейчас это геофизическая обсерватория «Борок» Института физики Земли им.О.Ю. Шмидта.

Два года назад в Борке отмечали 125-летие Папанина. Тогда у памятника Ивану Дмитриевичу в центре поселка глава Веретейского сельского поселения Татьяна Гавриш рассказывала:

- Многие старожилы помнят стопроцентную ухоженность Борка, его чистые, асфальтированные дороги. Для своих сотрудников Иван Дмитриевич построил не только жилые дома со всеми удобствами. У нас открывались детский сад и школа, амбулатория, а затем прекрасная больница, клуб - одним словом, все социальные объекты, необходимые для эффективной работы научного центра, которая невозможна без комфортных условий для жизни его сотрудников и их семей. Иван Дмитриевич прекрасно понимал это.

Мы, борковчане, бесконечно благодарны Ивану Дмитриевичу Папанину за его любовь к Родине, за самоотверженный труд, за вклад в отечественную и мировую науку. И, конечно, за наш замечательный поселок Борок!

Тогда же Валентина Александровна Романенко, жительница Борка, племянница И.Д.Папанина, вспоминала:

- Я приехала в Борок, с легкой руки Ивана Дмитриевича, 60 лет назад и с тех пор живу здесь. Прекрасно помню все события, которые происходили в поселке и в нашем Институте биологии внутренних вод в тот период.

Многие еще помнят времена тотального дефицита, когда в магазинах не хватало товаров. Иван Дмитриевич старался обеспечивать борковчан всем необходимым - у нас были и продовольственные пайки, и лучшие промышленные товары. Он любил науку, любил своих сотрудников, любил молодежь... Таким и был Иван Дмитриевич: решая задачи огромного масштаба, он оставался внимательным к людям, к их каждодневным потребностям.

Заместитель главы поселения Анна Лебединец - профессиональный строитель и хорошо разбирается в сфере ЖКХ, ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Проблемы и решения

Борок, созданный как большой проект великой страны, оказался в сложной ситуации после распада СССР. Но выстоял, выжил и живет своей особенной жизнью. В первую очередь благодаря борковчанам, влюбленным в свое дело и в свой наукоград. Труд его ученых по-прежнему нужен России, да и другим государствам, к примеру, опыт и компетенции ученых с Рыбинского водохранилища чрезвычайно важны для их коллег из Армении, заботящихся о своей жемчужине - озере Севан.

Говорят, что братья Стругацкие написали свою книгу «Понедельник начинается в субботу» (по ней был снят фильм «Чародеи» с Абдуловым, Яковлевой, Гафтом, Васильевой, Золотухиным, Фарадой), побывав в Борке. Смысл красив и прост. Борок – это бывшая часть Мологского уезда. Мологу затопили. Но на берегу рукотворного Рыбинского моря вырос Борок. Вот вам и сказочный Китеж-град! Утонувший и восстающий.

Про Борок и сейчас шутят: тут на трех жителей - четыре кандидатские диссертации. Здесь в тренде большой теннис. А однажды, разговорившись на улице с одной из ученых, мы обнаружили что она - бабушка нашей чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой…

Особенное место. Но и проблемы у него особенные. Научные учреждения по-прежнему - основа бюджета поселения. Вот только было принято решение, после которого их платежи за землю были пересмотрены и поступления сократились втрое. Между тем поселок не молодеет. Построенные во времена Папанина детский сад, школа требуют капитального ремонта, а 7 многоквартирных жилых домов были признаны аварийными, людей нужно было расселять.

Дворы и дороги нуждаются в уходе. Борковчанам нужны зоны отдыха и спортивные объекты…

Как удается решать все эти проблемы, которые усугубляются тем, что земля в Борке в основном не муниципальная, а федеральная (она принадлежит ученым)?

- Нам сложно, но мы очень стараемся, - говорит глава Веретейского сельского поселения Татьяна Гавриш. - Помогают три главных обстоятельства. Во-первых, все мы очень любим свой Борок и другие наши населенные пункты. Во-вторых, у нас очень внимательные, вдумчивые и грамотные жители, это всегда держит в тонусе. В-третьих, сформировался очень сплоченный и компетентный коллектив. Борок притягивает людей, которые хотят в нем жить и работать.

Надежда поселения - его талантливая молодежь. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Дом для борковчан

Во время одной из прежних встреч Татьяна Борисовна рассказывала нам:

- Аварийные жилые дома - это вечная головная боль. Это ужас, беспрестанная мука для нервной системы. Там постоянно все отказывает. Например, в одном из домов не стало ни холодной, ни горячей воды. Сети просто сгнили. А в другом аварийном доме произошел пожар, и я с ужасом думала, как же люди будут зимовать…

- Расселять за счет региона дома, стоящие на федеральной земле, по действующему законодательству было невозможно. В итоге администрации района пришлось обращаться с иском в суд, добиваясь перевода земельных участков в собственность органов местного самоуправления, - рассказывала нам заместитель главы Анна Лебединец. - Квартиры в аварийных домах тоже передавали в муниципальную собственность. Это удалось, но потребовало дополнительного времени. Вдобавок администрации Веретейского сельского поселения нужно было сформировать земельные участки для строительства многоквартирных домов, в которые и предполагалось переселять людей из аварийного жилья.

В итоге в Борке был построен 44-квартирный жилой дом. «Однушки», «двушки», «трешки». С отделкой - заезжай и живи! Многие новоселы уже так и сделали. Другие еще ждут своей очереди, ведь квартиры нужно выкупить у застройщика, а средства выделяются медленнее, чем хотелось бы. Но люди видят - дом построен! И уверены в своем будущем.

Кстати, дом в Борке возвели строители из Углича. Десятки миллионов рублей в это вложило ООО «Строитель». На счету опытных застройщиков - туристические объекты в Мышкине, жилые дома в Рыбинске.

- Почему мы решились вложиться в этот проект? Во многом потому, что в Борок невозможно не влюбиться, - признается руководитель компании Алексей Захаров. – Это чувствуем и я, и мой отец, и наши сотрудники. А еще свою роль сыграло то, какой коллектив работает в администрации поселения. Например, Анна Лебединец, с которой мы особенно много взаимодействовали, она профессиональный строитель, великолепно разбирается в нашей работе и сфере ЖКХ. Когда ты видишь перед собой профессионалов, к тому же искренне влюбленных в свою малую родину, с ними хочется работать.

Кстати, особенность ООО «Строитель» в том, что у этой компании - постоянный штат работников. В ней нет «гастарбайтеров», только жители Ярославской области. Утром они на автобусе приезжали в Борок на работу, вечером возвращались в свои семьи. Работали споро и качественно. И сейчас готовы помогать жильцам в их вопросах.

- Конечно, были всевозможные сложности, связанные с особенностями Борка. Это и проблемы с федеральными землями, и подсоединение к сетям, и немалое «транспортное плечо» - сюда все приходилось возить, что увеличивало для нас себестоимость работ, - говорит строитель и меценат Владимир Захаров, отец руководителя компании. - Но мы рады, что приняли участие в важном и нужном деле. И надеемся, что Борок будет жить и развиваться, охраняя все лучшее, что в нем есть!

«Глаза боятся, а руки делают»

Некоузский филиал "Ярдормоста" завершает работу по благоустройству придомовой территории жилых домов. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Поселок Борок действительно развивается, становится удобнее для своих жителей и гостей. Некоузский филиал «Ярдормоста» сейчас завершает работу по благоустройству придомовой территории жилых домов №31-34.

- Я сама со второго класса жила в доме №33, - пояснила нам Анна Лебединец. - Помню, в начале 1990-х годов весной уложили прекрасный асфальт, а осенью ремонтировали сети теплоснабжения и его вскрыли. С тех пор капитального ремонта этот участок не видел.

Сложное было место и у дома №31: автодорога вплотную прилегала к многоквартирному жилому дому, при этом жителям приходилось по ней идти к детскому саду. Сейчас дорога перенесена, создана безопасная зона для пешеходов. У меня трое детей, и я понимаю, как важны такие изменения. У Борка и всего Веретейского сельского поселения много проблем и много задач. Но самые основные, которые определены совместно с активными и неравнодушными жителями нашего поселения, - это организация круглосуточной скорой помощи на базе Борковской амбулатории, завершение программы расселения аварийного жилья, ремонт дорог поселения, улучшение качества водоснабжения, ремонт очистных сооружений в поселке Борок и канализации в селе Веретея, ремонт муниципального имущества.

- Говорят, что глаза боятся, а руки делают. Мы получили прекрасное наследство, которое нужно сохранять, а по возможности - преумножать. Мы очень стараемся так и делать, - говорит Анна Лебединец.

Предшественник Папанина

Борок стал базой для проведения научных исследований еще в 1930-1940-е годы, когда здесь был организован Верхне-Волжский биологический стационар при Академии наук СССР. 65 лет назад на базе стационара советский арктический исследователь И.Д.Папанин создал Институт биологии внутренних вод. Работает в Борке и геофизическая обсерватория Российской академии наук.

Поселок строился как научный центр по тщательно разработанному проекту, при этом были созданы ландшафтные пространства, обеспечивающие декоративность в течение всего года. А из старинных усадебных построек в Борке лучше всего сохранился небольшой дом с мезонином, где провел последние годы Н.А. Морозов - революционер-народник, ученый-энциклопедист, поэт и писатель. Сейчас там находится мемориальный дом-музей его имени, открытый в 1946 году по постановлению Совета Министров СССР. С 1882 по 1884 год Николай Александрович был узником Петропавловской, а с 1884 по 1905 год - Шлиссельбургской крепости. За эти годы он написал 26 томов научных работ. И позже сказал: «Я сидел во Вселенной».

В октябре 1905-го, в 52 года, Морозова освободили по общей амнистии. Он вернулся в родной Борок и за последующие 40 лет написал сотни статей, издал десятки книг по химии, астрономии, физике, математике, воздухоплаванию, истории, политической экономии, языкознанию.

Лидия Нормова. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Лидия Борисовна Нормова, жительница нового дома в Борке:

- Мы переехали с мамой, ей 89 лет, она труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны. Я работала в связи, а сейчас на пенсии. Прежде мы более 40 лет жили напротив – в аварийном доме №20 (у нас в Борке нет названий улиц, только номера домов). Этот дом 1956 года постройки – тех времен, когда Иван Дмитриевич Папанин возводил Борок. Мы сейчас еще заходим в него и сами поражаемся: как мы только там жили? Конечно, нет никакого сравнения с той квартирой, которую мы получили! Даже не вспомнить, сколько мы ждали очереди на переселение. И как стало хорошо, когда мы увидели: наш новый дом построен! Еще пришлось подождать переезда, но мы уже были уверены в нем. И в июле стали жить в новой квартире.