День города Ярославля – 2021: программа праздника

В этом году День города Ярославля пройдет 18 сентября Фото: Полина Вачнадзе

18 сентября Ярославль отметит 1011 лет со дня своего основания. Сегодня, 31 августа, на общегородском совещании в мэрии заммэра по социальной политике Елена Новик рассказала, как будет проходить праздник.

В этом году главной его темой станет наука и техника, а логотипом уже выбран медведь на фоне фейерверка. Букву «о» в слове «Ярославль» заменило изображение атома.

18 сентября во всех районах города будут работать порядка 60 площадок. Основные мероприятия, по традиции, пройдут на Стрелке, Волжской набережной, Советской площади и стадионе «Спартаковец». На Стрелке - концерт с участием танцевальных коллективов, на Советской площади развернутся ярмарка и телевизинные студии. Здесь же будет работать фотозона «Яркий город», фотографии ярославцев потом соберут в одну большую открытку.

На «Спартаковце» обустоят кинотеатр под открытым небом. Здесь же пройдет встреча с актрисой Натальей Варлей.

Интересную программу подготовил театр имени Федора Волкова – 18 сентября здесь организуют бесплатные экскурсии за кулисами. Студенты и преподаватели Демидовского университета у Знаменской башни откроют «теорию науки».

На Первомайском бульваре пройдет фестиваль кузнецов, кроме того здесь развернется большая книжная ярмарка.

- На Волжкой набережной будут представлены экспозиции 19 ярославских музеев, а на Которосльной набережной, у парка 1000-летия города, - проект «Новый русский пейзаж», - рассказала Елена Новик.

Ждет ярославцев и большая спортивная программа: парусная регата, гребля на байдарках, соревнования по пляжному волейболу, бег и многое другое.

На площади Юности юных горожан ждет город из сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

Завершится 1011-ый День рождения Ярославля праздничным салютом на Стрелке. Он начнется в 21:00.