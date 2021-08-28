В COVID-отделение Ярославля произошел пожар

В КБЗ произошел пожар в одной из палат. Фото: сайт КБЗ №3

В Ярославле в клинической больнице №3 около 22:00 вечера произошел пожар в одной из палат на первом этаже. Точная причина возгорания неизвестна.

- Погиб один человек, причина смерти не связана с возгоранием. На место происшествия оперативно выехали представители правительства, МЧС и правоохранительных органов, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Восемь пациентов из реанимации КБЗ перевели в клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Всем оказывается медицинская помощь.

В больнице №3 подача электроэнергии и кислорода не нарушены.