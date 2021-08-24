В Ярославле Волковский театр готовится к новому сезону Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославле Волковский театр распахнет свои двери 17 сентября. По словам директора театра Айрата Тухватуллина, открытие 272-го сезона совпадет с началом Международного Волковского фестиваля. До конца 2021 года зрителей ждут три премьеры.

Какие спектакли театр покажет впервые?

24 сентября состоится премьера спектакля художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса – «Предстоящее событие».

12 ноября ценителей искусства ждет новая постановка - «Разбитый кувшин» режиссера театра Николая Дручека по пьесе Генриха фон Клейста.

В декабре Волковский порадует маленьких театралов – они вместе с родителями впервые смогут посмотреть спектакль «Продавец игрушек».

Помимо этого, Сергей Пускепалис планирует успеть до нового года поставить спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца.

- На камерной сцене Волковского театра зрителей ждут две премьеры - спектакль «Посадить дерево» в постановке Виталия Даушева, а также «Солнечная линия» Сергея Карпова. Эти постановки станут частью театрального проекта «Крупный план» и режиссерской лаборатории, - рассказали в ярославском театре.