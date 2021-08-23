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Иваново23 августа 2021 16:36

В Иванове вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку

У судна оторвалась одна из лопастей
Полина Вачнадзе
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Вертолет санавиации совершил жесткую посадку недалеко от Ивановской областной больницы. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку недалеко от Ивановской областной больницы. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Сегодня, 23 августа, вертолет санавиации совершил жесткую посадку недалеко от Ивановской областной больницы. К счастью, никто не пострадал.

- При посадке у вертолета оторвалась одна из четырех лопастей. Винтовая деталь улетела в металлическое ограждение посадочной площадки, пробила его и ударила в борт припаркованной машины медицинской службы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Лопасть улетела в машину. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Лопасть улетела в машину. ФОТО: УМВД по Ивановской области

К счастью, никто не пострадал: на борту вертолета во время рейса пациентов не было, салон медицинского автомобиля также был пуст.

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