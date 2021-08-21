В Ивановской области упал мотопараплан: погибли два человека

В Ивановской области упал мотопараплан

В городе Юрьевец Ивановской области сегодня, 21 августа, упал мотопараплан. Он рухнул на бывшем аэродроме.

ЧП произошло в городе Юрьевец

- По предварительной информации, мужчина и женщина не справились с управление воздушным транспортным средством и разбились. Их личности уже установлены, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Погибшие - 56-летний мужчина и 37-летняя женщина. В Юрьевец они приехали на отдых, параплан принадлежал им. План полета был согласован.

В Пучежском межрайонном следственном отделе организована проверка по факту падения параплана. Следователи работают на месте происшествия.

Погибли два человека

Информация будет дополняться.

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