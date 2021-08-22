Поругалась с семьей: в Ярославской области женщина спрыгнула с парома в Волгу

Женщина прыгает в Волгу с судна. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

Странный случай произошел вечером 21 августа на Волге около Мышкина Ярославской области. Рыбак с другого берега наблюдал за паромом и увидел на судне панику.

- Я замечаю кипишь на судне и попытки кинуть спасательный круг на воду. Я понимаю, что кто-то выпал за борт. Машинист сбросил ход, на пароме бегает народ и взглядом ищет выпавшего. Человек упал в воду сбоку и его сразу накрыла баржа. Время замирает... Люди бегают, персонал парома бегает и пытается что-то сделать, но человек под широченной баржей продолжает бороться за свою жизнь. В итоге его ловят с другой стороны баржи проплывающие люди на моторке, - рассказывает рыбак в группе ВКонтакте «Подслушано в Ярославле».

Позже стало известно, что человек вовсе не случайно упал в воду, а намерено спрыгнул. Этот момент запечатлел видеоредактор одного из авто на пароме. На записи видно, как женщина ни с того ни с сего бросается в воду.

- Люди на моторке отвезли человека на берег целого и невредимого. Видно было по состоянию, что он нахлебался воды и испытал сильный страх, побывав под баржей. А далее он обнял спасителей на моторке и просто ушел, - закончил свой рассказал очевидец.

Эту информацию подтвердили в Северном линейном управлении МВД на транспорте:

- Причина, по которой женщина прыгнула в воду - непонятна. На нее будет составлен протокол о «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

Уже потом выяснилось, что причиной необдуманного поступка стала ссора с семьей. Женщине 40 лет, живет она в Мышкине.