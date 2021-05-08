В Костромской области разбился пилот дельтаплана. ФОТО: СКР по Костромской области

7 мая в поле у деревни Кузьминка Костромской области разбился дельтапланерист. ЧП произошло около шести часов вечера.

58-летний пилот поднялся в воздух, чтобы показать возможности аппарата покупателю. Но демонстрационный полет закончился трагически. По одной из версий, причиной крушения дельтаплана могли стать плохие погодные условия, в том числе, сильный ветер. Его порывы подхватили и закрутили машину, после чего та рухнула на землю. Пилот, упавший с высоты примерно в 100 метров, разбился.

По факту гибели дельтапланериста сотрудники СКР по Костромской области сейчас проводит проверку.

- Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия и опросили очевидцев. По результатам осмотра будут назначены необходимые экспертизы, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.