Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 августа 2021 года: скончались еще 6 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 53 862 (+193)

Всего заражений в России: 6 726 523 (+21 000)

Умерли в Ярославской области: 960 человека (+6)

Умерли в России: 175 282 (+797)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.