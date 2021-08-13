Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Кострома 13 августа 2021 9:20

В Костромской области нашли тело утонувшей 9-летней девочки

В реке Ветлуге
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Костромской области нашли тело 9-летней утонувшей девочки

В Костромской области нашли тело 9-летней утонувшей девочки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11 августа в реке Ветлуга в деревне Ивановское Костромской области утонула 9-летняя девочка. Спасатели и водолазы сразу начали поиски пропавшего ребенка.

Сегодня утром, 13 августа, тело девочки нашли в реке Ветлуга. Его обнаружили ниже по течению, в 50 метрах от того места, где она купалась.

- Следователем области проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ