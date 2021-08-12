Регионы ЦФО обсудят новые меры против нелегальных сигарет

Нелегальный табак лишает поступлений госбдюжет, вытесняет честных продавцов, стимулирует подростковое курение и ведет к процветанию криминала. Фото предоставлено организаторами.

По данным исследования международного агентства KantarTNS, воII квартале 2021 года доля нелегальных сигарет в России достигла 12,8% (по сравнению с I кварталом рост составил почти 20%).

Борьбу с наплывом нелегального табака обсудят на межрегиональном онлайн-круглом столе «Проблема нелегального оборота сигарет в центральных регионах России и способы противодействия», который проведут 17 августа газета «Комсомольская правда в Ярославле», Общественная палата Ярославской области и портал «Стоп нелегальный табак».

По информации Ассоциации малоформатной торговли, сейчас нелегальные сигареты можно встретить в каждом регионе России. В течение считанных месяцев теневой рынок может охватить и центр субъекта, и небольшие города, и деревни. Наглядный пример - Костромская область, где, по данным KantarTNS, доля «серого» табака составляет 19%.Эти цифры отражают и ситуацию, складывающуюся в соседних регионах.

В центральные регионы нелегальные сигареты попадают из Белоруссии, Казахстана, Арабских эмиратов и других стран – через транспортные узлы в Москве, Санкт-Петербурге, через границу в Брянской, Смоленской, Псковской областях.

Проблема не только в контрабанде. Увеличивается и доля контрафакта – подделок из низкосортного сырья, произведенного на списанном оборудовании в антисанитарных условиях. Доля такой продукции в России увеличилась на 15%, практически каждая третья нелегальная пачка – контрафактная. В прошлом году правоохранителям удалось выявить сеть подпольных фабрик, но результаты исследований показывают, что проблема пока не решена.

«Серый» табак лишает необходимых поступлений госбдюжет, вытесняет с рынка честные «магазины у дома», стимулирует подростковое курение и ведет к процветанию криминальных структур. Сейчас эти проблемы усугубляются. В 2021 году по решению правительства табачный акциз проиндексировали сразу на 20%. Это повысило среднюю стоимость пачки легальных сигарет до 130 рублей. В то же время нелегальные сигареты, с которых налоги не уплачиваются, по-прежнему свободно продаются по 50-70 рублей.Теневой рынок табака набирает обороты: если в конце прошлого года исследователи фиксировали долю в 7%, то сейчас она возросла до 12,8%.

Меры, необходимые для решения этой проблемы на территории Ярославской, Ивановской и Костромской областей, в режиме видеоконференции обсудят представители региональных управлений МВД, ФТС, Роспотребнадзора, региональных администраций, а также общественные активисты со стороны портала «СТОП нелегальный табак», Ассоциации малоформатной торговли, Общественного совета по проблеме подросткового курения и другие участники.