Коммунисты взяли товарища Горбачева под свою защиту

В политику Евгений Горбачев пришел в марте 2020 года. Фото versia.ru

Кадровая всеядность и полное отсутствие элементарной брезгливости, характерная для КПРФ, переходит все границы. Коммунисты выдвинули кандидатом на выборах в Госдуму от Ивановской области «военного строителя» Евгения Горбачева. Красный миллиардер презентует себя как надежного партнера Министерства обороны, выполняющего заказы для ведомства. Но многочисленные решения судов опровергают его заявления. Более того, речь идет о причастности к организации схем по отмыванию бюджетных средств.

В политику Евгений Горбачев пришел в марте 2020 года. Без пяти минут олигарх стал помощником первого заместителя председателя КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина, которого сейчас пророчат на место Геннадия Зюганова. Именно Афонин продавил решение - Горбачев будет представлять КПРФ на выборах от Ивановской области. Ни для кого не было никаких сомнений в качестве и количестве веских аргументов, которые Горбачев перевел на счета Афонина, чтобы выдвинуться в народные избранники. Скорее всего, Афонин не стал разбираться, зачем его помощнику такой дорогостоящий статус. Обаяния горбачевского капитала хватило, чтобы обойтись без лишних вопросов.

Сам Евгений Александрович во время агитации не устает лукавить о своем ударном труде на стройках Минобороны. Однако его слова так же далеки от действительности, как и разделение им идей Ленина и Маркса.

Действительно, трамплином к богатству Евгения Горбачева стали компании, которые работали по заказам Минобороны России в Арктике. Именно на Русском Севере ему удалось «заработать» первые капиталы. Миллиардное состояние начало накапливаться в 2014 году, когда он трудился в компании «РусАльянс Строй», где отвечал за переписку с заказчиками. Но не прошло и года, как его оттуда «попросили». Со счета компании пропало 90 млн руб. Деньги до сих пор не возвращены, суды по делу продолжаются.

Фирма без сотрудников

После увольнения Евгений Горбачев становится учредителем «СпецСтрой-1». Его фирма заменяет на строительстве объектов на севере Чукотки «РусАльянс Строй» с которой стараниями Горбачева были разорваны контракты. «СпецСтрой-1» Горбачева тогда получила от Минобороны 2 млрд рублей, но никаких работ выполнить не смогла, поскольку не соответствовала требованиям заключения госконтрактов. В компании уверяли: они отправили на Север около 100 своих работников. На самом деле, по данным налоговой службы, сотрудников в штате организации было на порядок меньше. У компании не наблюдалось необходимых лицензий, техники и стройматериалов. Поэтому спецстроевцы решили использовать находящееся на объектах имущество «РусАльянс Строя», на основании чего им был предьявлен иск за необоснованное обогащение на 307 млн руб.

Контора Горбачева исправно брала авансы, но работы не выполняла либо выполняла не до конца. Так, по объекту мыс Шмидта: решением Московского арбитражного суда с ООО «СпецСтрой-1» в пользу ФГУП «ГВСУ №14» были взысканы неотработанный аванс в размере 140 782 766 руб. 71 коп., а по объекту на осрове Врангеля - 731 041 431 руб. 76 коп. Более того, определением арбитражного суда Московского округа назначено проведение еще одной судебной строительной экспертизы по определению объема и стоимости фактически выполненных ООО «СпецСтрой-1» работ. За шесть лет в полноценную эксплуатацию не введено ни одного объекта.

В то же время Главное управление обустройства войск, подало к «СпецСтрой-1» в арбитражный суд Москвы 10 исков. Структура военного ведомства требует с ответчика в общей сложности 2,5 млрд рублей. Многие связывают это с тем, что Минобороны пересматривает итоги работы Евгения Горбачева и открывает все новые нарушения.

Войска без обустройства

Возможным покровителем Горбачева в СМИ называют бывшего члена Совета Федерации Александра Тер-Аванесова. «Наша Версия» пишет, что именно он поставил юношу руководителем и пролоббировал ему контракты Минобороны с конторой «СпецСтрой-1». Ему же приписывают и помощь в назначении Горбачева генеральным директором АО «ГУОВ» (Главного управления обустройства войск) - одного из главных застройщиков по заказам Минобороны.

Именно ГУОВ было учредителем ООО «М-Строй», которое сейчас обвиняется в использовании мошеннических схем с использованием денег у Министерства обороны.

Сотрудники СКР и ФСБ установили, что четыре объекта спецназначения ГУОВ не достроила. Речь шла о недостаче нескольких миллиардов рублей. Следствие возбудило уголовные дела о мошенничестве. Их единственным фигурантом вначале стал бывший генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Позднее он дал показания, что всеми сомнительными операциями руководил заместитель гендиректора «М-Строя» Дмитрий Пипко.

В отношении Пипко возбудили уголовные дела. Его обвиняют в хищении 418 млн руб., поступивших от Минобороны в рамках выполнения контрактов. Впоследствии список подозрительных сооружений, возведенных ГУОВ и «М-Строем», пополнился другими спецобъектами. По версии следствия, на этих стройках могли быть похищены еще около 1 млрд 947 млн руб.

В итоге 235-й гарнизонный военный суд арестовал и поместил в СИЗО Дмитрия Пипко, чтобы «гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и исключить его возможность каким-либо образом влиять на ход следствия».

Есть основания предполагать, что ГУОВ, которым в это время руководил Евгений Горбачев, через «М-Строй» воровало из бюджета и Министерства обороны миллиарды.

В марте 2020 года Горбачева в очередной раз уволили и теперь он представляет АО «Военно-строительную компанию» и ООО “УралТрансСвязь”. Интересно, что налоговая города Красноярска, где зарегистрирована компания, называла АО “ВСК” буферной компанией ГУОВ.

Фирмы продолжают работать на российских военных объектах, а Горбачев - реализовывать свои схемы, возможно, наносящие урон обороноспособности Российской Федерации.

Для чего же такому «эффективному» топ-менеджеру, страшно далекому от политики, идти в депутаты. Вероятно, с единственной целью - добиться неприкосновенности. Первый шаг в виде корочки помощника второго человека в КПРФ Юрия Афонина уже сделан.

И тут опять возникает след бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова, чьего помощника Михаила Беридзе арестовали при получении аванса за продажу “корочек” помощника заместителя председателя Совета Федерации. Он просил за свою помощь в трудоустройстве $150 тысяч.

Теперь легко представить, на какую сумму раскошелился Евгений Горбачев, чтобы попасть сначала под крыло Юрия Афонина, а потом - в депутаты.

Использован материал «Оборотистый строитель», versia.ru