Ярославский пловец Кирилл Абросимов стал девятнадцатым на дистанции в 10 километров. ФОТО: страница Кирилла Абросимова ВКонтакте

Сегодня ночью, 5 августа, пловец из Ярославля Кирилл Абросимов выступил на олимпийских играх в Токио, но, к сожалению, завоевать медаль у него не получилось. Кирилл приплыл к финишу девятнадцатым.

Сразу после объявления результатов корреспондент «КП-Ярославль» связалась с его женой Ксений, которая поделилась своими эмоциями и впечатлениями после увиденного.

- Температура воды, конечно, сказалась на результатах, там очень жарко. На финиш все приплывали не в самом лучшем состоянии. По итоговой таблице видно, что разрывы по времени прибытия к финишу между участниками были большие. Получилась очень тяжелая гонка с супер-скоростью, - пояснила Ксения Абросимова.

Вода, в которой соревновались спортсмены, была +29 градусов, «как будто вы в тёплой ванной занимаетесь спортом» отметили комментаторы. Уже через 10 минут после начала соревнований спортсмены сильно растянулись по водяному маршруту, их скорости достаточно разнились. Каждый из них продумывал свою тактику.

Через полчаса после начала соревнований Кирилл Абросимов находился примерно на пятом- шестом месте, но потом резко опустился на тринадцатое. После того, как спортсмены проплыли 2.87 километров, Кирилл находился на девятом месте. Через 4.5 километра дистанции наш спортсмен спустился на десятое место, а к финишу приплыл девятнадцатым.

Первое место занял немец Флориан Веллброк, серебро завоевал венгр Кристоф Разовски, а Грегорио Пальтриньери привезет бронзовую медаль в Италию.

Кириллу Абросимову 29 лет, он родился 22 ноября 1991 года в Ярославле. Кирилл является заслуженным мастером спорта, членом сборной команды России по плаванию на открытой воде, трехкратным чемпионом Европы, серебряным призером шестнадцатой Всемирной летней Универсиады и многократным чемпионом России.

В плавание Кирилла отвели родители, когда ему было семь лет. Мальчик, насмотревшись на старшего брата Антона, тоже захотел заниматься спортом. Кирилл начал ходить в ярославскую спортивную школу олимпийского резерва №4. Через четыре года он уже выполнил норматив второго разряда в Рыбинске. Еще через два года Кирилл Абросимов стал кандидатом с мастера спорта. В 2006 году у спортсмена был не совсем удачный опыт на чемпионате России, где его сняли с соревнований за большое отставание на дистанции в 5 километров.

Однако Кирилл не собирался сдаваться. Уже в 2008 году его отобрали на юношеское первенство Европы по плаванию на открытой воде. В 2011 году ярославский пловец занял второе место на шестнадцатой Всемирной летней Универсиаде в Китае. Тогда он соревновался на дистанции 10 километров на открытой воде. Через год Кирилл Абросимов завоевал два золота на чемпионате Европы в Италии, а в 2015 получил звание Заслуженного мастера спорта России.

До 2017 года Кирилла тренировала Ирина Сергеевна Воронина, сейчас спортсмен занимается с Александром Владимировичем Петряевым.

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