В зоне особого внимания - доступная медицина и соцобъекты

Хирургический корпус областной онкологической больницы готов более чем на 60%. Фото: Правительство Ярославской области

- Прошлый год был непростым. Нам пришлось столкнуться с новыми вызовами, связанными с распространением COVID-19, работать в условиях, когда от точности и своевременности наших действий зависели сотни и тысячи жизней, - отметил Дмитрий Миронов. - 2020-й показал, каким запасом прочности обладают наши экономика, медицина и социальная сфера.

Модернизация первичного звена

Первым объектом, где в текущем году начался капремонт по программе модернизации первичного звена регионального здравоохранения, стала поликлиника №2 больницы №9 в Ярославле.

- Больнице №9 выделено более 40 млн рублей. Половина этих средств пойдет на закупку медицинского оборудования для поликлиник, другая - на ремонты, - рассказала заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Наталья Кравчук. - Отремонтированы будут 4 поликлиники больницы. Что касается поликлиники №2, обслуживающей 30 тысяч человек, то работы здесь будут проходить в два этапа - так, чтобы не прекращался прием пациентов.

- Ждем, что после ремонта наша поликлиника не только преобразиться внешне, но и записывать к врачам станут так же, как, например, в поликлинике №1 Центральной городской больницы, куда ходит моя дочка, - говорит жительница Дзержинского района Тамара Голованова. - Мы пока еще за талончиками к специалистам стоим, и это неудобно. А в первой все организовано по принципу бережливой поликлиники: удобный холл для ожидания и запись к специалистам по инфомату.

Программа модернизации первичного звена работает не только в областном центре, для Переславской районной больницы в этом году закупят 15 автомобилей, а также 10 единиц медицинского оборудования. Всего за пять лет программы только в это учреждение на модернизацию оборудования, транспорта, проведение ремонтных работ и монтаж модульных конструкций будет выделено 400 млн руб.

- В этом году в модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе будет вложено более 1 млрд рублей, - сообщил губернатор Дмитрий Миронов. - Большая часть средств пойдет на закупку оборудования. 30 организаций здравоохранения получат почти 600 единиц медицинских изделий. Каждый человек сможет почувствовать эти позитивные изменения, потому что первичка - это то, с чем сталкивается пациент, приходя в поликлинику.

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ФМБА спешит на помощь

Совсем недавно в коридорах Пошехонской ЦРБ случился наплыв пациентов. Особенно у кабинетов, где на дверях белели временные таблички с фамилиями московских врачей.

- Я пришла на прием к врачам сводного отряда ФМБА, - объясняет Светлана Ершова. - У меня шум в голове, головокружение, слабость. Из Данилова к нам приезжает невролог. А так нет невролога у нас.

Столичных специалистов в отдаленных населенных пунктах региона люди очень ждут. Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна для них благодаря личному участию губернатора Дмитрия Миронова. Выездные бригады врачей проекта «Мобильная медицина» при участии Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в 2017 и 2019 годах посетили все муниципальные районы. Ежедневно врачи осматривали около 300 пациентов. За два года работы в регионе проект охватил почти 12 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысячи детей. После осмотров 708 из них получили медицинскую помощь в клиниках ФМБА России.

С 13 до 30 июля сводный отряд медиков из 20 человек вновь посетил все районы области. Жители отдаленных населенных пунктов смогли получить консультации специалистов самого разного профиля и пройти диагностические обследования в передвижной лаборатории. Пациентов, в том числе детей, осмотрели кардиолог, онколог, невролог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, гинеколог и другие специалисты.

Миллиард - на медучреждения

Более 1 млрд рублей в этом году будет инвестировано в капитальное строительство нескольких медучреждений региона. Одно из них - долгожданная родителями и детьми Фрунзенского района Ярославля детская поликлиника при клинической больнице №2 на улице Попова. Сейчас готовность объекта составляет более 60%. Первых пациентов здесь примут в 2022 году. Поликлиника на улице Попова будет работать в две смены и принимать до 500 детей в каждую. Здесь предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, бассейн для грудничков.

- Микрорайон наш разросся, старая поликлиника с трудом всех пациентов вмещает, да и врачам в ней тяжело работать, - поделился Юрий Севостьянов. - Ждем не дождемся, когда заработает нова, на улице Попова. И жена, и дети (их у меня трое - две девчонки и пацан) тоже очень ждут, они толкаться в очередях не любят.

В Ярославле кроме детской поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» продолжается возведение хирургического корпуса онкобольницы. Его готовность в настоящее время составляет более чем 60%. Еще по двум объектам здравоохранения в этом году проведут проектирование - это детская поликлиника на 300 посещений в смену в Рыбинске и обсервационный корпус перинатального центра с приспособлением под центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста в Ярославле.

Построить школу. И не только

С 2016 года в Ярославской области введено в эксплуатацию 24 детских сада и яслей. Это больше, чем строилось за предыдущие 22 года. В прошлом году впервые за много лет сдали новую школу в Рыбинске, а в этом году откроет свои двери для ребят еще одна школа в Ярославле. Началось и строительство долгожданной школы в Вощажникове, о которой Дмитрия Миронова очень просили жители Борисоглебского района.

Губернатор дал старт строительству новой школы в селе Вощажниково. Фото: Правительство Ярославской области

- Эта школа - мечта и учеников, и учителей, - говорит учитель истории и обществознания Вощажниковской школы Светлана Фадеева. - Бывший купеческий дом, где мы пока располагаемся, не приспособлен для обучения ребят - в нем нет ни спортзала, ни хореографического класса, но мы стараемся: дети выигрывают соревнования, шьют платья и костюмы, участвуют в балах. С новой школой у нас связаны новые планы и надежды, вполне обоснованные, ведь Дмитрий Юрьевич обещал, что она будет самой современной и продвинутой.

На поиск средств и возможностей начать строительство ушло несколько лет. Новую школу построят по госпрограмме «Развитие образования в Ярославской области» региональной целевой программы «Образование в Ярославской области». Завершить строительство планируется до конца 2022 года.

В новом двухэтажном здании будут созданы все условия для качественного обучения и комфортного времяпрепровождения школьников. Школа рассчитана на 240 учащихся с 1-го по 11-й класс. Обучаться в ней смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Надо отметить, что раньше в регионе никогда не уделялось столько внимания социальному строительству. Только в 2020-м завершено возведение 10 детских садов и яслей в Ярославле, Рыбинске, Пошехонье и Ярославском районе, созданы 4 модульные библиотеки, капитально отремонтированы 4 учреждения культуры, построен и открыт Дом культуры в поселке Отрадном Угличского района, началась реконструкция стадиона «Сатурн». В рамках нацпроекта «Демография» завершено строительство двух ФОКов - в Ростове и Ярославле.

Новая инфраструктура появляется в области и благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями и корпорациями. В рамках взаимодействия губернатора с «Газпромом» сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Угличе. В 2021 году начнут работу два ФОКа в Ярославле. Достигнута договоренность о строительстве еще одного ФОКа в Некоузе и трех школьных стадионов: в Переславле-Залесском, Тутаеве и Гаврилов-Яме.