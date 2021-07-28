Партия «Новые люди» собирает подписи за прямые выборы мэра в Ярославской области

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

В Ярославской области начинается кампания по сбору подписей за возврат прямых выборов мэра. Активисты партии «Новые люди» намерены узнать мнение не только горожан, но и жителей небольших населенных пунктов. Они рассчитывают собрать не менее 50 тысяч подписей.

Руководитель регионального отделения партии Эдуард Коробейников уверен в необходимости возврата прямых выборов.

- Еще на предвыборном съезде партии советник лидера «Новых людей» Сардана Авксентьева заявила, что мы - ярославцы! - должны требовать от нашего законодательного собрания принятия соответствующего решения. Ничто не должно запрещать горожанам избирать мэра в результате прямых, честных выборов. Как раз таким способом жители Якутска в свое время доверили ей управление городом, - говорит Коробейников. - Я полностью разделяю позицию Сарданы Владимировны. Только человек, за которого голосовал народ, будет нести перед ним ответственность. Приезжие и поставленные кем-то руководители, к сожалению, редко служат людям, а не своим покровителям.

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

Напомним, от прямых выборов в Ярославской области отказались еще в 2014 году. Тогда речь шла о главе столицы региона и Рыбинска. Впрочем, отстоять свое право выбора жителям второго города удалось. На сегодняшний день он остается единственным муниципальным образованием области, где люди решают, кому отдавать бразды правления.

- Это отличный пример того, как прямые выборы мэра ведут к качественным изменениям. И одновременно с выборами депутатов Государственной Думы в Рыбинске 19 сентября будут избирать нового главу. Денис Добряков уже показал, что даже при ограниченных возможностях можно сделать немало. И многие рыбинцы снова поддержат его кандидатуру! - говорит заместитель регионального отделения партии «Новые люди» Владислав Мирошниченко. - Но сколько людей, столько и мнений. Поэтому особенно важно, чтобы у них было не только право, но и возможность выбирать. И так должно быть во всем регионе.