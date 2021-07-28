Сыр в масле? Это - про Данилов!

В линейке продукции Даниловского завода каждый наверняка найдет сыр себе по вкусу. ФОТО: Фото из архива завода

Сыр… из мороженого

Строительство маслосырзавода в Данилове началось в 1946 году, а уже в 1951 году здание завода было принято в эксплуатацию. Необходимо отметить, что у предприятия АО «Даниловский маслосырзавод» было множество предшественников.

Масло- и сыроделие в Даниловском уезде развивалось еще в конце XIX века, когда северные регионы России с Москвой связала железная дорога. Вологодчина, Пошехонский, Любимский и Даниловский уезды Ярославской губернии стали краем, где работали десятки частных, артельных, кооперативных, а затем и государственных предприятий по выработке масла и сыра.

Впрочем, у маслосырзавода в городе Данилове был необычный предшественник. Наши представления о прошлом изрядно политизированы. Но люди жили не только политикой. Какие ассоциации у вас вызывает 1937 год? Между тем именно в 1937-м руководство Данилова и районного маслосырпрома решило порадовать местных жителей новым собственным вкусным продуктом - мороженым. И создали на ул. Карла Маркса цех мороженого. Он и был первым молокоперерабатывающим предприятием в городе, продолжателем которого стал почти полвека назад ныне здравствующий Даниловский маслосырзавод.

В первую очередь предприятие делает ставку на потребителей-ярославцев. ФОТО: Фото из архива завода

Хорошая новость: развитие!

Многие ярославцы традиционно выбирают продукцию Даниловского маслосырзавода, доверяют ей. Благо предприятие стабильно работает, а его продукция представлена в том числе и на полках крупных федеральных торговых сетей.

При этом на заводе сейчас готовятся не только к юбилею, но главным образом - к развитию, модернизации.

- Наши сегодняшние акционеры работают в сфере мясо-молочного животноводства. Дойные стада в их хозяйствах, расположенных в Ярославской области, в Даниловском и Рыбинском районах, состоят из животных ярославской породы и голштинизированных ярославок. Молоко этих коров по своему составу как нельзя лучше подходит именно для производства сыра и масла. Поэтому и было принято решение о необходимости заняться переработкой, производством. Сейчас оно реализуется, - поясняет директор завода Сергей Борисов.

Люди здесь - замечательные, опытные, знающие и любящие свое дело. ФОТО: Фото из архива завода

Даниловскому маслосырзаводу предстоят ремонт зданий, серьезная реконструкция и модернизация оборудования. Акционеров это не пугает - первоначально они работали в строительной отрасли и продолжают этот бизнес, так что уверены в своих силах. Сейчас ведется поиск наиболее оптимальных решений по обновлению и развитию предприятия.

Сергей Борисов уверенно говорит, что главное преимущество Даниловского маслосырзавода - качество его продукции и хорошая репутация. А их создают люди, трудовой коллектив.

- Люди здесь замечательные, опытные, знающие и любящие свое дело, - говорит директор Сергей Борисов. - Мы их ценим, и коллектив у нас остался прежним.

А вот оборудование постепенно будут менять. В первую очередь модернизация должна коснуться состарившихся газовой котельной и холодильного оборудования, это позволит экономить на энергозатратах. Вопрос о модернизации котельной уже сейчас обсуждается с департаментом АПК и потребительского рынка Ярославской области, разрабатывается проект. В ближайшее время будет решаться и вопрос с заменой изношенных сетей.

Средства будут вкладываться и в приобретение нового производственного оборудования. На это планируется направить и собственные средства, и (на это надеются на предприятии) привлеченные за счет льготного кредитования по государственным программам поддержки развития агропромышленного комплекса.

- В Ярославской области было 18 сырзаводов, а осталось два. Наверное, государству стоит помочь нам, чтобы у ярославцев был свой сыр, производимый в промышленных масштабах и доступный большинству жителей как каждодневный продукт, - говорят заводчане.

Сырохранилище Даниловского маслосырзавода - уникальный для региона объект. ФОТО: Фото из архива завода

Для ярославцев - вкусно и доступно

- Наше основное направление - доступные по цене сыры и масло, - отмечает Сергей Борисов. - Да, сейчас мы запускаем в производство линейку более дорогих твердых сыров, но понимаем, что в первую очередь работаем для массового потребителя.

Точно так же на заводе не собираются смещаться в сторону производства творога, сметаны, йогуртов и другой кисломолочной продукции. В ассортименте она есть, но - как результат общего технологического процесса переработки молока в производстве.

- Предприятие не случайно называется маслосырзаводом. Главное для нас - выпуск сыра и масла, подчеркивает директор. - На этом мы и будем концентрироваться.

К сожалению, на полках в крупных торговых сетях представлен не весь ассортимент даниловских сыров. Найти его можно в магазине при заводе и в 15 заводских собственных точках розничных продаж. Например, в Ярославле они есть на ул. Пионерской, 1; пр. Авиаторов, 88а; пр. Машиностроителей, 9… Эту розничную сеть предприятие планирует развивать, чтобы выпускаемая продукция была доступнее для потребителей.

- Опыт показывает, что лучше всего наши сыры и масло продаются именно в Ярославской области. Здесь нас знают, воспринимают как своих, а вкус продукции - как родной. Поэтому в первую очередь мы делаем ставку именно на покупателей-ярославцев, - отмечает Сергей Борисов.

Ассортимент сыров у даниловцев действительно интересен: «Даниловский Премиум», «Даниловский», «Эстонский», «Голландский», «Маасдам», очень популярный «Пошехонский», «Костромской», «Гауда-Данилов». А еще мягкие: «Кавказский» (в том числе разновидности «Копченая паприка» и «Прованские травы») и «Даниловский» (вариации с пажитником, оливками, маслинами, паприкой, тмином). Можно звать друзей и устраивать дегустацию: за таким праздничным столом каждый гость наверняка найдет сыр себе по вкусу!

Кстати, рецептуры продукции разрабатывают два технолога-даниловца, работники завода, тесно сотрудничающие с коллегами из единственного в стране Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в Угличе. Так что вкус у продукции действительно ярославский во всех смыслах.

Добавим, что в ближайшее время на предприятии начнут менять упаковку - на более современную, технологичную, привлекательную и узнаваемую. Приятно, когда серьезный юбилей предприятие и его коллектив встречают с новыми планами и перспективами!

Мастер-маслодел Татьяна Сорокина. ФОТО: Фото из архива завода

Мастер-маслодел Татьяна Сорокина

- Я работаю на Даниловском маслосырзаводе уже 38 лет. Пришла сюда по распределению после окончания Угличского механико-технологического техникума, где училась по специальности «техник-технолог молочных продуктов». Сама я из Рязани, но уже давно стала «северянкой».

- Говорят, в Рязани - грибы с глазами. А что особенного в Данилове, Татьяна Алексеевна?

- Особенные здесь масло и сыры. Чем они отличаются? Да тем, что у нас всё натуральное, мы всегда очень внимательно относимся к качеству сырья и собственной работе, соблюдению технологий производства. Так что всю нашу продукцию я вам рекомендую и отвечаю за нее!