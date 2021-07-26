В ИРСИ назвали победителей в проекте на лучшую идею организации пространства «Горн»

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Еще в начале июля в Ярославле среди студентов факультетов «Архитектура» и «Дизайн городской среды» Ярославского государственного технического университета был запущен конкурс на реализацию нового проекта. Будущим специалистам было предложено организовать пространство, в котором неравнодушные горожане смогли бы аккумулировать передовые идеи повышения качества жизни ярославцев.

И вот конкурс завершен.

На суд жюри было представлено 7 проектов. Участники конкурса ответственно подошли к подготовке своих работ, выполнив необходимые требования. После выступлений члены конкурсной комиссии задавали вопросы студентам, уточняли детали, делились профессиональным мнением. Для участников это было очень ценно, ведь не каждый день можно обсудить свою работу с главным архитектором Ярославля, начальником отдела праздничного и информационного оформления города или директором института архитектуры и дизайна ЯГТУ.

Вчера в МАУ «ИРСИ» в торжественной обстановке были объявлены имена победителей: 1 место заняла группа студенток: Александра Дмитриевна Бочкарева, Елена Вячеславовна Голубева и Полина Юрьевна Москвина.

Диплом в номинации «Стилевая концепция» получили Полина Дмитриевна Курина, Дарья Андреевна Кузнецова, Любовь Владимировна Зверева и Дарья Андреевна Субботина.

Диплом в номинации «Комфорт и эргономика» был вручен Павлу Дмитриевичу Богданову.

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Директор МАУ «ИРСИ» Татьяна Вячеславовна Обухова поблагодарила всех участников и поздравила победителей:

- Выбрать лучший проект оказалось не так просто, потому что в каждом из них была своя изюминка. Жаркие споры разгорелись вокруг интересных концепций, но в первую очередь стояла задача превращения обычного скучного пространства в место притяжения социально-активных жителей.

Победителям были вручены подарки от спонсора конкурса, мебельного центра «МебельМаркт». Организация уже не первый раз поддерживает студентов Института архитектуры и дизайна при ЯГТУ и считает, что каждая представленная концепция пространства функциональна и достойна реализации.