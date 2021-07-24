Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 июня 2021 года: умерли четыре человека

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Всего заражений в Ярославской области: 48 338 (+197)

Умерли в Ярославской области: 818 человек (+4)

Всего заражений в России: 6 102 469 (+23 947)

Умерли в России: 153 095 (+799)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых