Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 июня 2021 года: умерли четыре человека

Фото: скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 48 338 (+197)
Умерли в Ярославской области: 818 человек (+4)
Всего заражений в России: 6 102 469 (+23 947)
Умерли в России: 153 095 (+799)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых