"Работа в старом тире закаляла меня": спортсменка из Ярославля Анастасия Галашина рассказала, что помогло ей получить медаль на олимпийских играх

В такие мишени стреляет на тренировках Анастасия. Фото: группа ВКонтакте "Спорт и молодежь Ярославского региона"

Олимпийская чемпионка из Ярославля Анастасия Галашина завоевала серебро на токийских играх в категории «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин». Девушка рассказала о том, что помогло ей добиться таких высоких результатов: семейная поддержка и, на удивление, тренировки в старом ярославском тире.

— Конечно, я благодарна папе. Сначала мне было не очень понятно — что такое стрельба. У нас был очень старый тир. Не знаю, есть ли еще где-нибудь такие. Там были бумажные, а не электронные мишени. Я делала несколько выстрелов, шла к мишени, забирала ее, вешала новую, поэтому было очень тяжело. Возможно, это закалило меня и в итоге помогло. Так что папа сделал огромное дело для меня. Спасибо ему за это! - рассказала Анастасия "Телеспорт".

Помещение тира, в котором занимается Анастасия. Фото: группа ВКонтакте "Спорт и молодежь Ярославского региона"

Очень печально, что российские спортсмены достигают своего триумфа из-за того, что их характер закаляет недостаточно профессиональное оборудование. Но победа есть, а это самое важное на данный момент. В правительстве Ярославской области рассказали с каким оборудованием и в каких помещениях работают сейчас , возможно, будущие олимпийские чемпионы.

- Сейчас в школе олимпийского резерва №3, где занимается Анастасия Галашина, есть 3 тира, приспособленных для стрельбы из пневматического и мелкокалиберного оружия. Буквально месяц назад в Ярославле на улице Доброхотова после реконструкции открыт новый тир, который соответствует современным требованиям. Там хорошее освещение, есть система дымоудаления, а в скором времени будут закуплены и установлены электронные мишени. Анастасия Галашина сможет заниматься в этом тире, - пояснили в правительстве.