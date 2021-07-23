В Ярославской области пройдет фестиваль уличного кино: что, когда и где смотреть

В Ярославской области фестиваль уличного кино пройдут с 24 июля по 15 сентября. ФОТО: wsffest.com

В Ярославской области с 24 июля по 15 сентября будет проходить фестиваль уличного кино. Бесплатные показы короткометражек состоятся во всех муниципальных районах региона.

В конкурсной программе этого года девять фильмов: "Варя", "Фокус-группа", "Чернильное море", "Показалось", "Эксперт", "И привет", "Играй для каждого", "Легкий способ бросить курить", "Телохранитель". Узнать о короткометражках подробнее можно здесь.

Кто станет победителем - решат зрители.

- Зрители выберут лучшую работу при помощи фонариков на телефонах. На всех площадках будет замеряться уровень света. В конце сезона победитель получит грант 1,5 миллиона рублей, - пояснила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Помимо конкурсной программы, зрителей ждет внеконкурсная программа из 20 короткометражек. О них можно узнать здесь.

Большесельский район

04 сентября с. Большое Село, ул. Челюскинцев, дом, 3А

04 сентября с.Новое Село, ул. Октябрьская, дом 2

04 сентября с.Дунилово, ул. Рабочая, дом 18

04 сентября с.Варегово, ул. Депутатская, дом 11

04 сентября д.Борисовское, ул. Полевая, дом 1

Борисоглебский район

04 сентября п. Борисоглебский, ул. Первомайская, дом 4а

04 сентября с. Неверково, ул. Кооперативная, дом 43

04 сентября д.Юркино, ул. Центральная, дом 18а

04 сентября д. Березники (Покровская с/а), ул.Транспортная, дом 2

04 сентября с.Вощажниково, ул. Советская, дом 8

Гаврилов-Ямский район

15 сентября г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, дом 1

Даниловский район

10 сентября г.Данилов, Площадь Соборная, дом 7.

Любимский район

10 сентября г. Любим, ул. Трефолева, дом 12/2

Мышкинский район

28 августа г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, дом 45

Некоузский район

10 сентября с.Новый Некоуз, ул.Советская, дом 19

10 сентября п.Борок, дом 132

10 сентября п.Октябрь, ул.Советская, дом 2

10 сентября с.Шестихино, ул.Клубная, дом 7

Некрасовский район

1 сентября ул.Пролетарская, дом 2

4 сентября с. Диево-Городище, ул.Ярославская, дом 6

4 сентября с. Левашово, ул.Моложежная, дом 12

4 сентября с. Черная Заводь, ул. Клубная, дом 29

4 сентября с. Никольское,ул. Школьная, дом 9

4 сентября д. Заболотье, ул. Школьная, дом 1

4 сентября с. Рождествено, ул.Молодежная, дом 27

Первомайский район

11 сентября п.Пречистое ул.Ярославская, дом 92

Переславль-Залесский

22 августа Переславль Народная площадь, дом 8

Пошехонский район

14 сентября г. Пошехонье, ул. Преображенского, дом 23

Ростовский район

27 августа г.Ростов, ул. Каменный мост, дом 8

28 августа п.Семибратово, ул.Ленинская, дом 1

Рыбинск

7 августа район Заволжье-1, Петровский парк

Рыбинский район

27 августа село Арефино, ул.Советская, дом 10

27 августа деревня Назарово, ул.Заречная, дом 1

27 августа деревня Дюдьково, дом 15

27 августа поселок Каменники, ул. Волжская, дом 2-а

27 августа поселок Октябрьский, дом 19

Тутаевский район

24 июля , г.Тутаев, ул.Ушакова, дом 64а

29 июля г.Тутаев Пр-т 50-летия Победы, дом 25а

Угличский район

3 сентября г.Углич, Красноармейский бульвар, дом 3

Ярославский район

28 августа с.Туношна, ул.Юбилейная, дом 7

28 августа д.Мокеевское, дом 34

28 августа с.Спас-Виталий, дом 16

28 августа пос.Заволжье, дом 26а

28 августа д.Григорьевское, ул.Клубная, дом 15

28 августа пос.Ивняки, ул. Светлая, дом 4

28 августа п. Михайловский, ул.Ленина, дом 27

28 августа г.п. Лесная Поляна, дом 36

28 августа д. Глебовское, ул. Олимпийская, дом 1а

28 августа д. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 35

29 августа с. Сарафоново, дом 56

4 сентября п. Козьмодемьянск, ул.Центральная, дом 36

4 сентября д. Мордвиново, ул. Советская, дом 7

4 сентября с. Ширинье, ул. Мира, дом 1

14 сентября п. Дубки, ул.Некрасова, дом 1

Ярославль

21 августа Стрелка, Волжская набережная

28 августа ул. Которосльная набережная, дом 53 (КЗЦ "Миллениум")