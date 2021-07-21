Ярославские активисты партии «Новые люди» будут бороться за депутатские мандаты

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Сегодня ярославские Новые люди подали документы для выдвижения в Госдуму по двум одномандатным округам. Заместитель руководителя регионального отделения партии Владимир Карпов и его коллега Владислав Мирошниченко готовятся к участию в предстоящих выборах.

Карпов баллотируется по одномандатному округу №195, в который входят Рыбинск, Переславль и ряд районов области. За плечами кандидата работа начальником отдела поддержки молодежных и социальных инициатив мэрии Ярославля.

— Более чем за три года работы в мэрии я понял, что именно тормозит работу чиновников и почему их деятельность так редко идет на пользу. Все дело в мотивации! К сожалению, большинство просто не хочет делать ничего без указаний сверху. Признаюсь, я долго не решался на этот шаг, но понял, что не хочу просиживать штаны в ожидании. Пора менять жизнь в Ярославле и области к лучшему! — поделился Владимир Карпов.

Владислав Мирошниченко пойдет в Госдуму по 194 одномандатному округу, где ключевую роль играет Ярославль. У кандидата большой опыт организации массовых, спортивных и культурных мероприятий.

— За последние полтора года побывал во многих городах центральной России. Этот опыт позволил мне на собственном примере узнать, насколько по-разному устроена жизнь. Совсем недавно я вернулся домой и увидел Ярославль другим. Это очень странное чувство. С одной стороны, у нас есть все, чтобы быть культурной, промышленной, туристической столицей федерального округа — как минимум! С другой, мы почему-то вечно идем на компромиссы, миримся с ужасающей экологией, отсутствием инфраструктуры, наплевательским отношением чиновников, прибывшим к нам издалека. Безусловно, у других городов можно научиться многому, — рассказал Владислав Мирошниченко.

Через пару дней Избирательная комиссия Ярославской области заканчивает регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму. О своем участии уже успели заявить члены «Единой России», «Родины», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».