В Костроме четырех сотрудниц агентств недвижимости обманули на 5 миллионов рублей

Злоумышленница рассказала знакомым о существовании в Костроме закрытых торгов движимого имущества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Костромы с заявлениями о мошенничестве обратились четыре сотрудницы разных агентств недвижимости. По подозрению в этом преступлении была задержана их бывшая клиентка, 30-летняя женщина.

По словам потерпевших, все они хотели купить себе автомобили и в разговорах со злоумышленницей упомянули об этом. Одна костромичка уже даже присмотрела себе машину и собралась ехать за ней в Москву. На руках у нее было два миллиона рублей. Но «подруга» предложила более «выгодную» схему.

- Она рассказала знакомым о существовании в Костроме закрытых торгов движимого имущества. И намекнула, что у нее есть выходы на этот аукцион, где можно купить машину по цене в несколько раз ниже рыночной. Потерпевшие решили не упускать выгоду и отдали аферистке 5,5 миллионов рублей. В оговоренный срок ни документов, ни машин они не получили, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Женщина свою вину так и не признала и до сих пор уверяет следствие, что никаких денег не получала. Но по странному стечению обстоятельств, совсем недавно она купила себе «Мерседес» за три миллиона рублей и сделала хороший ремонт в квартире. Совпадение?..

В отношении костромички возбуждено уголовное дело.