Ивановец в Пермском крае насмерть сбил 16-летнюю девушку, беременную двойней

Следователями Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении ранее уже судимого жителя Ивановской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователями Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении ранее уже судимого жителя Ивановской области. 41-летнемуго мужчине будет предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека. Кроме того, ивановец сел за руль пьяным, а после аварии скрылся с места ДТП.

Трагедия произошла вечером 19 июля в поселке Звездный Пермского края. Девушка шла по обочине дороги, когда на нее наехал ВАЗ. Не оказав пострадавшей никакой помощи, водитель стартанул с места аварии. Но спустя некоторое время был задержан.

Очевидцы вызвали скорую помощь, девушку увезли в больницу, но спасти ее медики не смогли. Как сообщают местные СМИ, пострадавшая была беременна и ждала двойню.

- В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение, - пояснили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.