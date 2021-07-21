Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 июля 2021 года: с начала пандемии скончались более 800 человек

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 47 737 (+205)
Всего заражений в России: 6 030 240 (+23 704)
Умерли в Ярославской области: 802 человек (+5)
Умерли в России: 150 705 (+783)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.