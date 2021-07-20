В Ярославле провели акцию для мам особенных детей

Фото предоставлено организаторами проекта.

Организаторами выступили региональные отделения Народного фронта и Юнармии, региональная общественная организация ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник».

Мероприятие состоялось на территории Ярославского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России в поселке Карачиха. Принять участие в нем решились сразу несколько женщин. Участницы изучали основы строевой подготовки, осваивали технику стрельбы из разных положений, отрабатывали с использованием подвесных систем элементы прыжка с парашютом. На занятии по тактико-специальной подготовке мамы получили возможность испытать на себе, как продвигается спецназ по территории, захваченной противником, и что делают разведчики, попав в засаду. В завершение участниц накормили настоящим армейским обедом – приготовленной в полевой кухне гречневой кашей с тушенкой.

- Было сложно, но мы справились! Впечатлений масса! Этот день я буду помнить всегда, – поделилась одна из участниц Лилиана Исаева.

- Существует огромное количество организаций, которые заботятся о семьях с особенными детьми, материальной поддержкой, а мы заняты моральной и эмоциональной поддержкой мам. Некоторые из этих мам ничего кроме больницы и дома зачастую не видят из-за большого букета заболеваний, которые есть у их особенных детей. Поэтому я думаю, что «Армейский движ» – это инновационная идея, возникшая пока только в Ярославской области. Думаю, что другие регионы тоже подхватят, – считает координатор проекта «Про нее» в Ярославской области Вероника Щелкачева.

Данный проект, по словам организаторов, направлен на поддержку женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мамы, на которых лежит такая ответственность, часто полностью отдают себя детям и семье, а на отдых, общение с другими людьми и личностное развитие времени и сил не остается. В рамках проекта для женщин проводят культурно-досуговые мероприятия, профессионально-образовательные консультации, семинары, курсы. Наша задача отвлечь наших мам от трудных каждодневных будней, помочь им сменить обстановку, и мне кажется, что у нас это получилось, – рассказал член регионального штаба ОНФ по Ярославской области и руководитель общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин.