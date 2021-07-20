В Юбилейном парке Ярославля сделали клумбу похожую на могильник

Так выглядит клумба, которая похожа на могильник. Фото: информационный портал "YarNews"

В Юбилейном парке Ярославля появилась интересная ландшафтная композиция, которая была создана для городского конкурса "Ярославль в цвету". Новая клумба-участник должна побороться за звание "самой красивой" в городе и украсить местное благоустройство. Но, увы, вдохновение прошло мимо: сооружение навеяло жителям мысли не о радостном бытие, а о смерти и могилах.

Всему виной неудачный дизайн, который производит двоякое впечатление. Композиция сделана из табличек с названиями ярославских предприятий, вертикально высаженных цветов и автомобильных покрышек.

- Так и хоронят Ярославль вместе с предприятиями. Еще крематория не хватает, туда тоже претенденты есть среди местных фабрик, - пишут жители в группе ВКонтакте "Жесть Ярославль".

- Ну и ужас! Хотя очень отражает реальность, - дополняет еще одна ярославна.

Но большое недоумение у жителей вызвал даже не сам "могильник", а автомобильные покрышки, из которых организаторы сделали клумбу для городского конкурса.

- Шины - это вообще! Какой дизайнер мог так сделать? Лишить его диплома и запретить работать по специальности, - высказался местный житель.

Итоги ярославского конкурса подведут в сентябре. Теперь многие жители с нетерпением ждут результатов. Ярославцев интересует, какое место займет нашумевшая композиция.