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Общество20 июля 2021 13:14

Пошехонское РПС: Мы рады покупателям и коллегам!

В этом году потребкооперация в России отмечает 190-летний юбилей, а в Ярославской области еще одна юбилейная дата у потребительской кооперации Пошехонского района
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Продукция П.О. «Пошехоньехлеб» - вкусная и аппетитная. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

Продукция П.О. «Пошехоньехлеб» - вкусная и аппетитная. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

Нашей собеседницей стала Галина Чиркова, председатель совета Пошехонского райпотребсоюза.

- Галина Владимировна, Пошехонский райпотребсоюз отмечает 90-летие и сейчас объединяет несколько потребительских обществ. Как сейчас выглядит его система?

- В состав Пошехонского районного союза потребительских обществ входит 10 потребительских обществ. Потребительская кооперация района обслуживает населенные пункты, в которых проживает более 12 тысяч человек, в том числе мы обслуживаем пайщиков в количестве трех тысяч.

На сегодняшний день в потребительской кооперации функционируют 54 магазина (37 магазинов - на селе), 3 предприятия общественного питания (в том числе одна школьная столовая) и хлебопечение: основное производство находится в городе Пошехонье и работают три сельские пекарни.

- Ваша основная деятельность - работа председателем совета потребительского общества «Пошехоньехлеб», входящего в систему райпотребсоюза. Расскажите о нем и о том, что вы предлагаете потребителям.

Председатель совета Пошехонского райпотребсоюза Галина Владимировна Чиркова. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

Председатель совета Пошехонского райпотребсоюза Галина Владимировна Чиркова. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

- У нас работают 70 человек в трех подразделениях. Первое - это выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. Второе - цех по выработке кондитерских мучных изделий «Лакомка», где делают торты, пирожные и другую «мелкоштучную» вкусную продукцию. Третье - цех «Пищекомбината», которые делятся на два цеха. Один - по выработке пряничных изделий и печенья. Второй - по выработке помадных неглазированных конфет: фруктовый сахар, шербет, помадка, мармелад, шоколад и конфеты, которые делаются вручную. У нас есть и два магазина. «Горячий хлеб» находится на территории хлебозавода, а «Влюбленный пекарь» в 2019 году мы открыли на территории рынка в Пошехонье. Жители и гости Пошехонья могут купить сувенирную продукцию, пряники и конфеты можно приобрести в красочной сувенирной упаковке.

- Расскажите о географии ваших продаж.

- Наши потребители - Ярославль, Рыбинск, в соседней Вологодской области - Череповец. Работаем в том числе с коллегами по потребкооперации. В Ярославском районе это, например, Красные Ткачи и Лесная Поляна, Рыбинское потребительское общество, Первомайское и Даниловское РАЙПО. Мы очень благодарны им за сотрудничество, они - молодцы и надежные партнеры!

- В 2019 году был еще один юбилей - исполнилось 50 лет потребительскому обществу «Пошехоньехлеб». Что оно для вас значит?

- Это моя жизнь. Когда я еще девочкой пришла туда работать, он назывался Горхлебокомбинатом, входил в систему райпотребсоюза. В то время директором хлебозавода была Беспалова Маргарита Васильевна, которая приехала работать из Ярославля в Пошехонье, а ее супруг в то время возглавлял техническую часть предприятия. Большой опыт я приобрела именно от них, а именно - навыки в технологии производства, организаторскую работу. Сейчас потребительские общества, в том числе и «Пошехоньехлеб», входят в общую систему РПС, но работают как самостоятельные юридические лица. Мне и моим коллегам нравится, когда люди выбирают именно нашу продукцию, специально приезжают за ней. Это главная оценка!

- Расскажите и о проблемах, ведь они есть?

- Конечно, сейчас очень жесткая конкуренция - к нам пришли федеральные торговые сети. С ними потребкооперации сложно конкурировать, у них другие ресурсы. Выручает то, что люди часто все же предпочитают свои родные продукты, которые делаются руками, трудом их земляков.

Заведующая производством Жукова Лариса Владимировна. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

Заведующая производством Жукова Лариса Владимировна. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

- Вы видите поддержку со стороны государства?

- Да, в условиях коронавируса мы получили определенные налоговые послабления, беспроцентные ссуды. Наш хлебозавод получил ссуду под 2%, и мы смогли приобрести сырье. В 2020 году сельским потребительским обществам были предоставлены беспроцентные кредитные ссуды. Это было своевременно и правильно. Работают и лизинговые программы. Конечно, хочется, чтобы меры господдержки расширились.

До 100 - всего десяток лет!

Днем рождения Пошехонского районного союза потребительских обществ считают 19 апреля 1931 года, когда прошел 1-й съезд уполномоченных, был принят устав райпотребсоюза, избраны правление и ревизионная комиссия. В честь 190-летия системы потребительской кооперации России и 90-летия райпотребсоюза в начале июля в Пошехонском доме культуры прошло торжественное празднование этих юбилейных дат. Работников и ветеранов с профессиональным праздником поздравили глава Пошехонского муниципального района Николай Белов и заместитель председателя правительства Ярославской области и куратор Пошехонского района Екатерина Троицкая.

В Пошехонском народном историко-краеведческом музее сейчас открыта экспозиция, посвященная истории потребительской кооперации района. Открытие экспозиции состоялось благодаря совместным усилиям председателя ветеранской организации Пошехонского райпотребсоюза Алексея Михайловича Гуляева и работников музея.

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