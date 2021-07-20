Пошехонское РПС: Мы рады покупателям и коллегам!

Продукция П.О. «Пошехоньехлеб» - вкусная и аппетитная. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

Нашей собеседницей стала Галина Чиркова, председатель совета Пошехонского райпотребсоюза.

- Галина Владимировна, Пошехонский райпотребсоюз отмечает 90-летие и сейчас объединяет несколько потребительских обществ. Как сейчас выглядит его система?

- В состав Пошехонского районного союза потребительских обществ входит 10 потребительских обществ. Потребительская кооперация района обслуживает населенные пункты, в которых проживает более 12 тысяч человек, в том числе мы обслуживаем пайщиков в количестве трех тысяч.

На сегодняшний день в потребительской кооперации функционируют 54 магазина (37 магазинов - на селе), 3 предприятия общественного питания (в том числе одна школьная столовая) и хлебопечение: основное производство находится в городе Пошехонье и работают три сельские пекарни.

- Ваша основная деятельность - работа председателем совета потребительского общества «Пошехоньехлеб», входящего в систему райпотребсоюза. Расскажите о нем и о том, что вы предлагаете потребителям.

Председатель совета Пошехонского райпотребсоюза Галина Владимировна Чиркова. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

- У нас работают 70 человек в трех подразделениях. Первое - это выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. Второе - цех по выработке кондитерских мучных изделий «Лакомка», где делают торты, пирожные и другую «мелкоштучную» вкусную продукцию. Третье - цех «Пищекомбината», которые делятся на два цеха. Один - по выработке пряничных изделий и печенья. Второй - по выработке помадных неглазированных конфет: фруктовый сахар, шербет, помадка, мармелад, шоколад и конфеты, которые делаются вручную. У нас есть и два магазина. «Горячий хлеб» находится на территории хлебозавода, а «Влюбленный пекарь» в 2019 году мы открыли на территории рынка в Пошехонье. Жители и гости Пошехонья могут купить сувенирную продукцию, пряники и конфеты можно приобрести в красочной сувенирной упаковке.

- Расскажите о географии ваших продаж.

- Наши потребители - Ярославль, Рыбинск, в соседней Вологодской области - Череповец. Работаем в том числе с коллегами по потребкооперации. В Ярославском районе это, например, Красные Ткачи и Лесная Поляна, Рыбинское потребительское общество, Первомайское и Даниловское РАЙПО. Мы очень благодарны им за сотрудничество, они - молодцы и надежные партнеры!

- В 2019 году был еще один юбилей - исполнилось 50 лет потребительскому обществу «Пошехоньехлеб». Что оно для вас значит?

- Это моя жизнь. Когда я еще девочкой пришла туда работать, он назывался Горхлебокомбинатом, входил в систему райпотребсоюза. В то время директором хлебозавода была Беспалова Маргарита Васильевна, которая приехала работать из Ярославля в Пошехонье, а ее супруг в то время возглавлял техническую часть предприятия. Большой опыт я приобрела именно от них, а именно - навыки в технологии производства, организаторскую работу. Сейчас потребительские общества, в том числе и «Пошехоньехлеб», входят в общую систему РПС, но работают как самостоятельные юридические лица. Мне и моим коллегам нравится, когда люди выбирают именно нашу продукцию, специально приезжают за ней. Это главная оценка!

- Расскажите и о проблемах, ведь они есть?

- Конечно, сейчас очень жесткая конкуренция - к нам пришли федеральные торговые сети. С ними потребкооперации сложно конкурировать, у них другие ресурсы. Выручает то, что люди часто все же предпочитают свои родные продукты, которые делаются руками, трудом их земляков.

Заведующая производством Жукова Лариса Владимировна. Фото из архива Пошехонского РАЙПО

- Вы видите поддержку со стороны государства?

- Да, в условиях коронавируса мы получили определенные налоговые послабления, беспроцентные ссуды. Наш хлебозавод получил ссуду под 2%, и мы смогли приобрести сырье. В 2020 году сельским потребительским обществам были предоставлены беспроцентные кредитные ссуды. Это было своевременно и правильно. Работают и лизинговые программы. Конечно, хочется, чтобы меры господдержки расширились.

До 100 - всего десяток лет!

Днем рождения Пошехонского районного союза потребительских обществ считают 19 апреля 1931 года, когда прошел 1-й съезд уполномоченных, был принят устав райпотребсоюза, избраны правление и ревизионная комиссия. В честь 190-летия системы потребительской кооперации России и 90-летия райпотребсоюза в начале июля в Пошехонском доме культуры прошло торжественное празднование этих юбилейных дат. Работников и ветеранов с профессиональным праздником поздравили глава Пошехонского муниципального района Николай Белов и заместитель председателя правительства Ярославской области и куратор Пошехонского района Екатерина Троицкая.

В Пошехонском народном историко-краеведческом музее сейчас открыта экспозиция, посвященная истории потребительской кооперации района. Открытие экспозиции состоялось благодаря совместным усилиям председателя ветеранской организации Пошехонского райпотребсоюза Алексея Михайловича Гуляева и работников музея.