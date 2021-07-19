Где провести выходные с детьми?

Колесо Обозрения «Золотое кольцо» - идеальное место для отдыха всей семьей. ФОТО: Колесо Обозрения "Золотое кольцо"

Колесо высотой 65 метров оборудовано 30 современными безопасными и комфортабельными кабинами с кондиционированием и обогревом. В стандартных кабинах установлены мягкие сиденья, столик и аудиогид на пяти языках. Для людей с ограниченными возможностями имеется нестандартная кабина с широкими дверьми для въезда колясок.

Также есть четыре VIP-кабины повышенного комфорта с пышным убранством интерьера. Они носят названия: «Ярославль», «Москва», «Торжественная», «Чайка» - она посвящена первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. Особенным это место станет и для молодоженов. На высоте можно провести даже церемонию бракосочетания.

Так же есть четыре VIP-кабины повышенного комфорта. ФОТО: Колесо Обозрения "Золотое кольцо"

В вечернее время суток Колесо Обозрения «Золотое Кольцо» дарит гостям и жителям города Ярославля незабываемое световое шоу.

Дети до 12 лет могут кататься на аттракционе, только в сопровождении взрослых. Малышам до 5 лет БЕСПЛАТНО. С 6 до 12 лет стоимость от 100 до 200 рублей.

г.Ярославль, Которосльная набережная, д.53 +7 (4852) 33-02-33