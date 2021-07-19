В Ивановской области мужчина во время купания в реке приставал к маленькой девочке

В Иваново возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 9-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иваново возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 9-летней девочки. В правоохранительные органы обратилась ее мама.

Дело происходило 15 июля во время купания в реке Уводь рядом с микрорайоном Видный. Мама заметила, что ее 9-летнюю дочь в воде трогает незнакомый пьяный мужчина, и закричала. Мужчина отпустил ребенка, но в конфликт вмешался его знакомый, который представился половником Следственного комитета. Женщина вызвала полицию и на всякий случай стала снимать на видео нетрезвых мужчин, которые никак не хотели оставить ее и ребенка в покое. Запись разговора на повышенных тонах жительница Иваново выложила в соцсети.

- Гражданин, который, предположительно, трогал девочку во время купания, оперативно установлен сотрудниками уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Личность второго мужчины, который представлялся сотрудником следственного комитета, также известна. Как уточнили в пресс-службе регионального СКР, к ведомству этот человек не имеет никакого отношения.