В Костромской области двое детей попали под бетонную плиту. ФОТО: СКР по Костромской области

В городе Нея Костромской области брат и сестра 12 и 5 лет получили травмы во время игры рядом с заброшенным зданием.

В субботу, 17 июля, дети находились у бывшей столовой, которую сейчас постепенно демонтируют. С полуразрушенного здания съехала бетонная плита, под ней и оказались ребята. К счастью, тяжелых последствий удалось избежать.

- 12-летний мальчик и его 5-летняя сестра получили повреждения в области ног. В настоящее время дети проходят лечение в больнице, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

У старшего брата диагностировали перелом ноги, у девочки – ссадины, ушибы и небольшие повреждения.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, запрошен характеризующий материал на семью. Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасности граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в ведомстве.