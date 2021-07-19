Ярославец стал чемпионом Кубка мира по латиноамериканским танцам

Кирилл Белоруков и его партнерша Виктория Харченко. Фото: предоставлены Российским танцевальным союзом

17 июля ярославский спортсмен Кирилл Белоруков стал чемпионом Кубка мира 2021 по латиноамериканским танцам, которые проходили в Кремле. Кирилл завоевал титул в двух категориях: профессионалы и Про-Эм.

- Соревнования по Про-Эм прошли отлично. Победа в Кубке Кремля воодушевила мою партнершу Марину Максимову, я остался спокоен и настроился на дальнейшее выступление в основной программе с Викторией Харченко. Я очень рад, что и с ней мы стали чемпионами Кубка мира! С глубокой благодарностью к организаторам за этот замечательный праздник, - рассказал Кирилл о том, как прошли соревнования.

Кирилл завоевал титул в двух категориях: профессионалы и Про-Эм. Фото: предоставлены Российским танцевальным союзом

Для спортсмена это уже третий Кубок мира с 2018 года. Два первых были завоеваны с партнершей Полиной Телешовой.