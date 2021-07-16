В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за группового похищения человека

Злоумышленникам нужны были деньги жертвы, но взяли они только часть найденной у него суммы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. По версии следствия, преступление было совершено группой лиц с угрозой применения насилия опасного для жизни и с использованием оружия. Целью злоумышленников были деньги жертвы. Хотя, когда вся сумма оказалась в руках у банды, с ней поступили очень странно.

В деле, считают следователи, участвовали четыре человека. 35-летняя жительница Иванова подговорила двух знакомых ей помочь, те привлекли сожительницу одного из них.

В конец августа прошлого года зачинщица договорилось с жертвой о встрече. Она прекрасно знала, что при себе у мужчины будет крупная сумма.

- Надеясь спровоцировать потерпевшего на конфликт, к нему сначала подошла 30-летняя сожительница одного из злоумышленников и нанесла мужчине удар рукой по лицу. Сразу после этого к потерпевшему подбежали двое обвиняемых, которые напали на него и нанесли не менее 28 ударов руками и ногами в область головы, грудной клетки и конечностей, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Практически бездыханное тело перетащили в квартиру, которую специально сняли для расправы над мужчиной. Человека избивали, угрожали ножом, а в какой-то момент даже принялись душить, сообщает СКР.

Вдоволь поизмывавшись над жертвой, ивановцы забрали у мужчины ключи от машины. В салоне авто они нашли то, что и искали – деньги: 10,5 миллионов рублей. А дальше и начались странности. 5 миллионов злоумышленники поделили между собой, а остальные деньги оставили хозяину и скрылись с места преступления.

В отношении этой компании, помимо дела о похищении человека, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц».

- В отношении троих обвиняемых: двоих мужчин и женщины, организовавшей встречу с потерпевшим и привлекшей соучастников - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вторая соучастница по настоящее время находится в розыске, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области. - Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление местонахождения одной из соучастниц преступления, сбор и закрепление доказательств.