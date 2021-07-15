К проблеме переправы в Тутаеве подключилась партия «Новые люди»

Люди с трудом могут перебраться с одного берега Волги на другой. Фото: Наталья Бородина

Пока в Ярославле кипят страсти вокруг новой транспортной схемы, в соседнем Тутаеве люди с трудом могут перебраться с одного берега Волги на другой. Пароход постоянно ломается. Пожилые жители и пассажиры с детьми боятся лодочной переправы. С закрытием навигации люди и вовсе будут вынуждены делать огромный крюк в объезд.

Об этом тутаевцы рассказали на встрече с руководителем регионального отделения партии «Новые люди» Эдуардом Коробейниковым.

— Поговорили с жителями. Проблема отсутствия транспортной сети между берегами Волги никуда не исчезла. Зато жители выслушивают обещания о канатной дороге. «Вот-вот начнем строить, правда!». На это и намека нет. Решили сделать подарок администрации города — картину канатной дороги на том месте, где она должна находиться, — рассказал Коробейников.

Проблема отсутствия транспортной сети между берегами Волги никуда не исчезла. Фото: Наталья Бородина

Тутаев стал первой остановкой на протяженном маршруте «Новых людей» по проблемным точкам региона. Предвыборную кампанию в Госдуму Эдуард Коробейников проведет в пути: он посетит большинство городов и поселков. Напомним, он баллотируется по списку и возглавляет территориальную группу, в которую помимо Ярославской области вошли Вологодская и Костромская.

— Тутаев — прекрасный город со своей историей и душой. Множество знаковых мест, большой потенциал для развития. Видно, что в последние годы при новом главе администрации пытаются что-то строить и частично восстанавливать общественные пространства. Но без ухода и благоустройства этого недостаточно. Удручающее состояние на каждом углу, где бы мы ни оказались. О доступности среды не нужно и говорить. Выстроили много планов, будем работать. Едем дальше. 16 июля будем в Рыбинске, — рассказал Коробейников.