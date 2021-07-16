Трубадуры большого города

Возможно, перед нами будущие «звезды». ФОТО: Федор ГРИБОВ

Во многих европейских городах существуют места, где регулярно выступают уличные музыканты. В Ярославле официально таких площадок нет, зато есть множество неофициальных, «настоянных» мест. Такими местами можно назвать подземный переход у ТЮЗа, место у Знаменской башни, улицу Кирова, Демидовский сад и набережную. Здесь собираются музыканты, которые своим творчеством скрашивают вечера гуляющим ярославцам и гостям города.

Так, кто же они, эти загадочные трубадуры? Что привело их на улицу: творческие порывы или жажда наживы? Желание продвинуть искусство в массы или тщеславие? Об этом ребята рассказали корреспонденту «Комсомолки».

Евгения: «Сижу, пою, голос дрожит»

Евгения играет на улице уже более двух лет. Увидеть ее можно в подземном переходе у ТЮЗа или в арке Знаменской башни.

- Получилось это случайно, просто долго ждала автобуса, а под рукой была гитара. Первый раз очень волнительно играть. Сижу, пою, голос дрожит, было страшно, потом привыкла - так рассказывает Женя о начале своего творческого пути.

Специального образования у артистки нет, играть ее учил отец. Точнее, девушка начала получать музыкальное образование, но потом забросила учебу.

За относительно небольшой период «работы на улице» у Евгении не было конфликтов ни с полицией, ни с прохожими. Удручает девушку, то, какие песни просят исполнить люди:

- Хотят «Сектор газа» или «Группу крови» Виктора Цоя. В эти моменты очень обидно, ведь, например, у того же Цоя есть много хороших песен. Когда начинаешь им их исполнять, они говорят «Не. Не. Не знаем такую».

Евгения играет на улице уже более двух лет. ФОТО: Федор ГРИБОВ

Евгения - фанатка русского рока. Ее фавориты «Папа» «Кино», «Гражданская оборона», собирается разучивать репертуар группы «Пикник». Играет девушка не ради денег, хотя признается, что заработать удается довольно легко

- За сорок минут я заработала четыреста рублей, иногда за минут пятнадцать удавалась собрать рублей двести. Я играю не для денег, а для души, - говорит Женя.

Еще девушку расстраивает отсутствие в нашем городе специальных площадок для уличных музыкантов и когда ее гитару берут без спроса:

- Ты говоришь: «чуваки, мне играть надо, отдайте, а они такие «сейчас, сейчас, вспомним и отдадим. Неприятно».

Федор: «Однажды мы написали на улице целый альбом».

В отличие от Евгении, Федор выглядит гораздо опытнее, хотя играет для прохожих тоже около трех лет. Он несколько резок, возвышенность Евгении ему чужда: «Этим на жизнь не наиграешь. Зарабатывает тот, кто исполняет то, что люди просят».

Но, несмотря на безденежье, Федору по душе стоять на улице. Во-первых, он яркий участник уличной тусовки. Во-вторых, ему нравиться взаимодействовать с людьми, хоть и довольно своеобразно: «Прикольно, иногда докапываться до людей, к примеру, предлагать поиграть со мной. Иногда до меня докапываются, вот это уже не прикольно».

Несмотря на безденежье, Федору нравится стоять на улице. ФОТО: Федор ГРИБОВ

По Федору видно, что он человек улицы, он живет ей, берет от нее силу. Порой это приводит к необычным результатам:

- Однажды мы с пацанами написали целый альбом прямо на улице. Пели «уличный» репертуар: КиШ («Король и шут»), «Гражданскую оборону», Виктора Цоя.

Не нравится Федору в улице только одно – ненадежность коллег по цеху.

- Я считаю себя честным человеком. А есть у нас люди нечестные. Могут не появиться в назначенное время и сломать очередность выступлений.

Евгений и Иван: «У меня тут недавно гитару разбили …. Точнее сам разбил»

Уличные музыканты бывают разные. Разные по стилю, разные по манере исполнения. Бывают одиночки, а бывают целые уличные группы: дуэты, квартеты, квинтеты. С одним из дуэтов мне посчастливилось поговорить.

Евгений и Иван играют вместе с 2016 года, до этого выступали порознь: Иван у себя в городе, а Евгений здесь, в Ярославле. Выйти на улицу обоих подтолкнуло безденежье.

- Я начинал для души играть, потом понял, что этим можно зарабатывать, - объясняет свое решение Евгений.

Репертуар у дуэта несколько отличается от «злотого стандарта»: Цоя и Летова они разбавляют Максом Коржом и творчеством группы «Жуки». ФОТО: Федор ГРИБОВ

Репертуар у дуэта несколько отличается от «злотого стандарта»: Цоя и Летова они разбавляют Максом Коржом и творчеством группы «Жуки».

- Если ты спросишь любого музыканта, какую песню он ненавидит больше всего, он скажет – «Батарейка». Эта песня – зло, - чуть ли не хором говорят ребята.

Поделились парни и некоторыми забавными историями:

- У меня тут недавно гитару разбили …. Точнее я сам разбил. По неосторожности.

Евгений же нашел на улице свою любовь. Трижды.

Максим: «Классика на улице не звучит»

Есть такие музыканты на улицах Ярославля, мимо которых невозможно просто так пройти, не остановившись. Особенно если они играют джаз.

Например, Максим. Максим Горбачев – единственный, кто назвал свою фамилию. На фоне других уличных исполнителей, он выглядит белой вороной: у него единственного есть музыкальное образование (Максим студент Собиновского училища ), у него необычный для улицы инструмент – саксофон.

Максим Горбачев - студент музыкального училища. ФОТО: Федор ГРИБОВ

- Мне кажется, что классика на улице на саксофоне совсем не звучит. Поэтому играю джазовые импровизаций. Просят часто «Sometime» сыграть, - говорит юноша.

И причины, которые вывели ярославца на улицу, совсем не в заработке:

- Хотелось, в первую очередь, развивать уличную культуру города. А еще на улице звук насыщенней получается.

Вот такие, они уличные музыканты нашего города. У каждого своя история, свои причины, заставившие выйти на улицу. И это делает их музыку отличной друг от друга. Возможно, перед нами будущие «звезды»: не нужно забывать, что у многих великих артистов творческий путь начался именно с уличных выступлений.