В Костромском кремле во время раскопок нашли загадочный предмет

Невзрачный с виду гребешок оказался родом из Западной Сибири. ФОТО: Костромское отделение Русского географического общества

В Костромском кремле этим летом проводят раскопки сотрудники местной археологической экспедиции и члены областного отделения Русского географического общества. Работы еще не завершены, но некоторые находки оказались весьма интересны.

Например, невзрачный на первый взгляд гребешок, позеленевший и местами погнутый, изготовленный из медной пластины. В центре отверстие, вероятно, для того, чтобы подвешивать гребешок к поясу. По бокам сделаны два выреза сходного с центральным отверстием диаметра, которые образовали выступы, похожие на очень условно изображенные головки фигур, обращенные в разные стороны. Ряд тонких частых зубьев, сохранившихся только отчасти, расположен с нижней стороны. Украшением изделия служат многочисленные тисненые окружности с точкой в середине и зигзагообразные линии, которые называются еще «шагающей гребенкой». Орнамент в виде окружностей зовется циркульным или солярным и чаще всего интерпретируется как изображения небесных светил.

- Ни по материалу, из которого гребень был изготовлен, ни по форме гребня, аналогий в средневековых древностях найти не удалось. Значит, предмет имеет более позднее происхождение? Когда археологи попытались найти схожие изделия в материалах археологических исследований других регионов, их ожидал интересный факт. Все известные на настоящий момент немногочисленные аналогии происходят из очень отдаленных от Костромской земли мест, с территории Западной Сибири. В Европейской России подобные гребни до сего времени были не известны, - рассказывают специалисты Костромского отделения Русского географического общества.