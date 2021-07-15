Такое может быть только в России: ивановец собирал вишню, упал с дерева и попал под колеса машины

Ивановец собирал вишню, упал с дерева и попал под колеса машины. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Необычное ДТП произошло 14 июля в Иваново на улице 2-я Ефимовская. Водитель «Шевроле Ланос» спокойно ехал по проезжей части и вдруг под колеса его машины сверху упал человек.

Казалось бы, откуда? А выяснилось, что 34-летний мужчина собирал вишню на дереве, ветка под ним обломилась и вместе с ней любитель ягод свалился аккурат перед автомобилем. 19-летний водитель, который, видимо, не так давно за рулем, не успел среагировать на внезапно возникшее препятствие и наехал на человека.

Гражданин с телесными повреждениями доставлен в травмпункт. Предварительный диагноз – перелом ребер. Водитель трезв, но ошеломлен, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

- Такое может быть только в России! Собирать вишню, упасть с дерева и в этот момент быть сбитым машиной, - комментирую ДТП ивановцы.