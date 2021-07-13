В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за некачественного ремонта дорог по проекту БКД Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иванове возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и транспорта. Его обвиняют в халатности.

Контракт на ремонт дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с ООО "ДЭП №17" был заключен в конце 2020 года. Уже в мае этого года ремонт дорог Иваново-Ярославль в Ивановском и Комсомольском районах был завершен, компания получила положенные ей по договору 67 миллионов рублей.

- Однако экспертиза установила, что выполненные работы произведены с применением материалов ненадлежащего качества. При этом подозреваемым необходимый контроль качества выполненных работ и использованных материалов не проводил. В результате его преступного бездействия бюджету Ивановской области был причинен материальный ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.