Сортируй грамотно: партия «Новые люди» в Ярославле начала кампанию по раздельному сбору мусора

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Защита окружающей среды — общероссийская тенденция, и политики не остаются в стороне. Партия «Новые люди» приступила к печати раздаточных материалов из вторсырья. Листовки, которые активисты раздают горожанам, рассказывают, как грамотно сортировать мусор, и почему это важно.

Председатель ярославского отделения партии Эдуард Коробейников рассказал, что активисты стали первыми, кто опробовал разработанную в Рыбинске технологию переработки, которая превращает пластиковую бутылку в держатель для мобильного телефона.

— Оглянитесь вокруг, и вы увидите очень много пластика. А ведь его можно не просто выбросить, а отправить на переработку. Но сперва узнайте, к какому виду он принадлежит, — говорит Коробейников. — Сдавать пластик можно, если перед вами прозрачная упаковка, например, из-под воды или шампуня, и на ней написано PET. Есть еще HDPE, более плотные упаковки из-под бытовой химии и бутылочные крышки. Их тоже можно — и нужно! — сдавать на переработку. Пакеты LDPE тоже могут получить вторую жизнь. А вот «кондитерский» PVC- пластик, и изделия, промаркированные словом OTHER, к сожалению, пока в переработку сдавать нельзя.

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Помимо раздельного сбора мусора «Новые люди» призывают ярославцев участвовать в акциях по высадке деревьев, приглашают участвовать в субботниках и напоминают, что забота об окружающем мире начинается с простых шагов.

— Каждый человек ежегодно выбрасывает около 400 килограмм отходов. При этом больше 70% мусора со свалок можно переработать и получить что-то полезное, — говорит заместитель председатель ярославского отделения партии «Новые люди» Владимир Карпов.

— Чистую бумагу и картон с маркировкой РАР можно сдавать в переработку. Батарейки, аккумуляторы, градусники нужно сдавать только отдельно.

В ближайшее время ярославские Новые люди проведут несколько экологических акций в разных городах области.