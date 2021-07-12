Пенсионера и собаку по кличке Дик в ивановских лесах искали 30 добровольцев и вертолет

Заблудившегося пенсионера искали несколько десятков человек. ФОТО: поисковый отряд "Лиза Алерт" Ивановская область

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Ивановской области рассказали, как проходили поиски пенсионера Федора Николаевича. 6 июля пожилой мужчина, прихватив в собой пса Дика, отправился в лес за ягодами и заблудился.

Периодически мужчина выходил на связь, но с собой у него был простой кнопочный телефон и некоторые функции на нем оказались недоступны. Координатор поисков сделал все, что мог, чтобы определить местоположение Федора Николаевича, но точная координаты так и не удалось установить.

Пенсионер то выходил на связь, то снова пропадал.

- К поиску удаленно присоединился еще один координатор. Он подготовил задачи для автономных групп. Добровольцы выполняли их всю ночь, и в какой-то момент начало казаться, что сейчас мы его найдем. Группы слышали что-то очень похожее на отклик! «Сейчас, сейчас, мы уже близко», – думалось добровольцам. Но снова повисала тишина… Вы знаете, какая она страшная в ночном лесу? А Федор Николаевич теперь знает. В определенный момент связь опять появилась, и он сообщил, что разжег костер, - рассказывают волонтеры «Лизы Алерт».

Было принято решение отправить на место поиска два автономных экипажа. Пока они добирались, связь с Федором Николаевичем снова оборвалась, что и после этого происходило неоднократно. Далее к поиску присоединилась авиация. Вертолет «Ангел» прилетел на помощь из Владимирской области. Своими ощущениями поделился доброволец отряда, который был наблюдателем на борту вертолета и старался увидеть заблудившегося мужчину с высоты птичьего полета:

- Испытал кучу эмоций. Во время адаптации было и замешательство, и растерянность. Но я понимал, что стоит на кону. Это помогло сосредоточиться и обследовать местность.

С борта вертолета увидели дым от костра. Туда отправились поисковики, но надежда оказалась ложной: дым шел от пожара и Федора Николаевича там не было.

- Понимая, что нельзя терять драгоценное время, инфорг объявляет активный выезд. К поисковым мероприятиям подключается еще один координатор. С помощью социальных сетей и мессенжеров инфорги оповещают о выезде неравнодушных людей, которые могут захотеть помочь. Собирается все необходимое оборудование, и добровольцы отправляются на место поисково-спасательных работ. Параллельно инфорги делают запрос на осмотр территории поиска с помощью беспилотной летательной авиации (БПЛА). В ближайшее время пилот готов выехать на место поисково-спасательных работ, - говорят, как все происходило волонтеры.

Штаб разбили рядом с деревней Якунино Кинешемского района. Местный житель предоставил отряду доступ к своему wi-fi. Там у фермы и разбили штаб, установили мачту радиосвязи. Несколько групп проверили самые дальние варианты местоположения мужчины, а также места, где менее плотно летал вертолет. В поиске приняло участие 30 добровольцев. В их числе – родственники Федора Николаевича и представители администрации поселения. Всего было сформировано 10 поисковых групп. Когда последняя «лиса» шла вдоль реки Юхма на восток, примерно в 1.5 км от штаба добровольцы услышали отклик. Информацию незамедлительно передали в штаб координатору. Он в свою очередь сообщил ее инфоргам «на большую землю». В чате наступила тишина. Все замерли, чтоб не сглазить. Отклик доносился с севера, с противоположного берега реки. Группа начала форсировать реку. Только что подъехавшие поисковики отправились туда же, чтобы помочь, если мужчину придется эвакуировать на носилках. И совсем скоро в чате появились две заветные буквы – НЖ. Найден, жив. Нашелся и верный пес Дик.

Мужчине вызвали скорую помощь. Сейчас Федор Николаевич чувствует себя хорошо.

- Каждый год в лесах навсегда остаются люди… Много людей… Мы будем бороться за каждую жизнь, но однажды нам может просто не хватить добровольцев, мы можем не успеть… Помни об этом, когда собираешься в лес. Лучшая прогулка в лесу – прогулка в компании опытных поисковиков, - напоминают ивановцам волонтеры.