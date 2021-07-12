В Костроме пьяный подросток домогался девушек в парикмахерской

Юный костромич приставал к клиенткам салона красоты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Костромы на 14-летнего подростка поступили семь заявлений: по словам девушек, их написавших, юноша приставал к ним, говорил непристойные вещи и распускал руки. Все происходило в одной из местных парикмахерских. После того, как посетительница салона вызвала полицию, молодой человек сбежал.

Полицейские установили личность подростка и уже опросили молодого человека и его законного представителя.

- Подросток признался в содеянном, объяснил свое поведение алкогольным опьянением. Он вместе с двумя друзьями выпил спиртное, найденное ими в квартире одного из них, а затем пошел гулять, - пояснили в костромской полиции.

Несовершеннолетнего нарушителя поставили на профилактический учет. Наказали и законного представителя – его привлекли к административной ответственности: за неисполнение обязанностей по воспитанию и употребление молодым человеком спиртного. По семи заявлениям, которые поступили от костромичек, проводится проверка.