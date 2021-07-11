В Ярославле мужчина выстрелил в охранника супермаркета

ЧП произошло в магазине на Московском проспекте Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославле сегодня, 11 июня, мужчина выстрелил в охранника супермаркета на Московском проспекте.

По словам очевидцев, покупатель, взяв с полки бутылку с водой, прошел мимо кассы. Охранник попытался его остановить. Сначала мужчины ругались, а потом началась драка, во время которой вор достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил в голову мужчине.

Несмотря на сопротивление, нападавшего задержали, в том числе, и с помощью других сотрудников магазина. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства ЧП.

- Охранник получил серьезную травму, уехал на скорой. И тот человек неоднократно подобные действия совершал: не оплатив по правилам покупку, уходил, просто оставив деньги. На месте этого охранника могли оказаться кассиры, которым он также угрожал. Жалко парня, спасибо кассиру Евгению, который задержал этого преступника. Неизвестно, что теперь будет с охранником, только бы глаз не потерял, - пишут ярославцы в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте.

- Это ужасное состояние, в тот самый момент находилась в этом магазине. В магазине даже не работает сигнальная кнопка!!! - пишет очевидец.