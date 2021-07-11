Молотками разбили машину: в Ярославле неизвестные напали на таксиста

Водитель такси сначала снимал драку, а после попал под горячую руку дерущихся. Скриншот с видео

В Ярославле неизвестные разгромили машину такси: водитель автомобиля стал свидетелем драки, а потом и одной из ее жертв.

ЧП произошло около 4 часов утра на парковке у рынка в Ленинском районе. Четверо мужчин не столько дрались, сколько бегали друг за другом и толкались. Правда, один из них был с молотком в руках. Водитель припаркованного рядом такси снимал все происходящее на видео.

- Началось, началось. Началась движуха, - комментировал происходящее мужчина.

Но буквально через минут ему стало совсем не весело. Один из участников драки с криком "ты что, с ними?" бросился к такси и молотком разбил стекло водительской двери. На кадрах видно, как брызнули осколки стекла.

- Я таксист! - кричит водитель, но мужчину с молотком и его приятеля, который разбивает стекло задней двери, это не останавливает.

Раскурочив автомобиль, нападавшие отбежали. Таксист все это время не прекращал съемку, поливая нападавших отборным матом. Мужчине удалось заснять номера машины, которая принадлежала агрессорам. Те, побегав у парковки еще немного, вскочили в свое авто и скрылись.

Таксист, заметно прихрамывая и охая от боли, - молотком досталось и ему - оценивал последствия встречи с агрессорами. Чуть позже в группе "Ярославль LIVE" ярославец опубликовал видео с нападавшими и попросил помощи в их поисках. К делу подключилась и полиция. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

- По ее результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.