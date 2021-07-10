«Его украли, наигрались и выбросили»: у семьи из Ярославской области похитили кота, а он вернулся домой спустя полгода

Симба пропал 24 декабря и вернулся домой в июле. Фото: Александра Базанова

В Тутаеве Ярославской области живет большая счастливая семья Базановых: муж, жена, дети и любимые домашние питомцы. Этой зимой с одним из членов семьи - пушистым котом Симбой приключилась невероятная история - его украли и увезли за несколько десятков километров от дома.

Был обычный декабрьский вечер. Симба выбежал ненадолго погулять во двор. Ничего не предвещало беды.

- Ему тогда был год. Он у нас одновременно шустрый и пугливый, поэтому выходил гулять во двор от силы минут на десять. Также было и 24 декабря - в день его исчезновения. Мы с нашей второй кошкой Марусей заметили, что Симбы долго нет и вышли поискать. Но нигде не нашли: ни в гаражах, ни в сараях, ни у соседей, - вспоминает с дрожью в голосе события зимы хозяйка Симбы, Александра Базанова.

Шли долгие месяцы поисков, бесконечных объявлений и звонков. Каждый раз, когда появлялась весточка о найденом дымчатом коте, семья тут же срывалась и ехала смотреть, не их ли Симба нашелся? Но все было безрезультатно.

- Многие жители меня знали из-за поисков. Даже на улице останавливались и спрашивали: нашелся кот или нет? Я ходила кормила всех бездомных кошечек в надежде, что нашему Симбе на пути тоже попадутся добрые люди. Мой сын после исчезновения любимого члена семьи спас кошку, которая застряла в оконном проеме. Я продолжала верить, что хорошие дела Бог видит и поможет отыскать Симбу, - продолжает рассказывать Александра.

Так и получилось. В апреле волонтер одного из приютов региона поехала забирать в Ярославль на Суздалку бездомную кошку. Как только женщина посадила животное в переноску, к ней подошел дымчатый котик. Он был очень уставший, с замученными грустными глазами, поэтому волонтер забрала его с собой. После приют выложил объявление, что ищет новому питомцу дом. Тогда Александра и признала своего Симбу.

- «Ищем дом Шурику». Так было прописано в объявлении, наш Симба стал в приюте Шуриком. Очень символично получилось, ведь меня тоже зовут Александра. По описанию мы сразу его узнали и поехали удостовериться. Симба находился в Дядьково Фрунзенского района Ярославля. Муж изначально даже был против поездки, не мог поверить, что Симба может быть так далеко от дома. Но, как только мы приехали и взяли котика на руки сразу поняли, что это - наш, - продолжает Александра.

Теперь кот в безопасности, дома. Фото: Александра Базанова

Долгое время семья не могла поверить своему счастью - их любимец дома. Александра всегда верила в то, что Симба обязательно вернется и его появление будет очень ярким. Также Базановы уверены, что их пушистика нагло украли и увезли в Ярославль. Когда кот стал не нужен - выбросили. К счастью, у этой истории счастливый конец и мучительные поиски, которые длились больше полугода- наконец закончены.