"Стреляли в упор": в Ярославской области живодеры расстреляли бездомного пса

Джека уже прооперировали. Сейчас его состояние тяжелое. Фото: Елена Афрова.

Утро 5 июля в Данилове Ярославской области началось с немыслимой жестокости. Две женщина с детьми направлялись по своим делам вдоль улицы Восточная, но по дороге семьи нашли истекающую кровью собаку - это был бездомный пес Джек.

Джека уже прооперировали. Сейчас его состояние тяжелое. Фото: Елена Афрова.

Пушистик не первый год живет в этой части города и никогда никому не мешал. Никто не видел, чтобы он нападал или рычал на прохожих. Наоборот, дружил и со взрослыми, и с детьми. Местные ребята Джеку даже свою кличку дали - Муха. Невозможно представить, что такой дружелюбный комок мог стать мишенью для живодеров.

- Мы получили сообщение "Срочно нужна помощь, собака вся в крови". Пса доставили в ветеринарную клинику. При подготовке к операции врачи выяснили, что раны Джека от огнестрельного оружия. В его теле нашли дроби. Охотники нам рассказали, что такие ранения - результат стрельбы в упор, буквально с 2-5 метров, - поделилась с "КП-Ярославль" историей спасения Джека руководитель центра реабилитации животных "Верность" Елена Афрова.

На правом боку Джека огромная рана от огнестрельного оружия. Фото: Елена Афрова.

Накануне преступления местные жители видели, как Джек задорно бегает на улице, а уже утром малыш столкнулся со смертью и боролся за жизнь. Очевидцы считают, что живодеры пришли к псу поздно ночью, когда город крепко спал и никто не мог помешать расправиться с безобидной собачкой.

Такой бочонок врачи вынули из тела песика. Фото: Елена Афрова.

- Джека уже прооперировали. Сейчас его состояние тяжелое, но он уже ест, виляет хвостом и ходит в туалет. Впереди еще долгое лечение. К тому же на улице сейчас жара, а это замедляет выздоровление, ведь раны Джека огромные, - продолжает Елена.

Обидчиков Джека уже начали искать. Семьи, которые нашли пса, написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Также, 7 июля, центр реабилитации животных "Верность", который взял малыша под временную опеку, обратился в УМВД России и ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

- На данный момент по делу проводится проверка, - сообщили "КП-Ярославль"

в УМВД России по Ярославской области.

Джек еще совсем молодой песик, ему около трех лет. Пока о его здоровье заботятся волонтеры. Они приходят раз в два дня и проводят медицинские и уходовые процедуры. Но малышу Джеку несомненно нужен хозяин и теплый дом, ведь если его вернуть на улицу, то не исключено, что живодеры снова вернутся.

Поэтому, если вы захотели помощь милому Джеку, то обратитесь по этому номеру телефона: 89201107876.