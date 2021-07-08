В Ивановской области у троих детей подтвердился индийский штамм коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ивановской области у троих малышей в возрасте 1,4 года, 2 и 4 лет диагностировали новый штамм коронавируса «Дельта», так называемый, индийский коронавирус. Ивановские медики заметили у детей атипичное протекание инфекции. Болезнь развивалась очень быстро и проходила крайне тяжело. Малышей госпитализировали в местные клиники, а после перевели в Ивановскую городскую больницу.

То, в какой форме протекала у малышей болезнь, крайне обеспокоило ивановских врачей. Взятые у детей мазки отправили на детальное исследование в Москву. И результаты анализов подтвердили опасения медиков.

- Дети инфицированы штаммом «Дельта». Это означает, что он уже активно циркулирует на территории Ивановской области, - сказал на сегодняшнем брифинге директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. – В настоящее время состояние больных стабильное. Они идут на поправку.

Штамм коронавируса, который получил название «Дельта», впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В июне ВОЗ заявил, что индийский коронавирус становится доминирующим вариантом болезни по всему миру.

Его симптомы отличаются от привычного нам COVID-19. Потери обоняния нет, зато болезнь легко спутать с обычной простудой. Выделяют три главных симптома – это боль в горле, насморк и головная боль. К ним может прибавиться кашель и повышенная температура.