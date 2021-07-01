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Иваново1 июля 2021 19:00

В Ивановской области три ребенка с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Короновирус у малышей протекает в атипичной форме
Полина Вачнадзе
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Короновирус у малышей протекает в атипичной форме

Короновирус у малышей протекает в атипичной форме

Фото: Алиса ТИТКО

В Ивановской области у трех малышей коронавирус протекает в атипичной форме. COVID-19 подхватили дети 1,4 лет, 2 и 4 лет.

По словам директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, болезнь протекает тяжело. Все дети госпитализированы: один находится в ивановской городской больнице, двое – в ЦРБ Кинешмы. Но в самое ближайшее время их переведут в стационар Иванова.

Мазки, взятые у малышей, отправили на исследование в Москву. Региональный департамент не исключает того, что у детей обнаружат новые штаммы коронавируса.

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