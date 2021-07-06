«Будем писать заявление в прокуратуру»: студенты-медики из Ярославля пожаловались на принудительное волонтерство

Студенты должны находиться в торговых центрах и рассказывать посетителям о необходимости сделать прививку от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 июня в пабликах Ярославля студенты ярославского медицинского университета пожаловались на то, что их принудительно заставляют заниматься волонтерством. В рамках практики студенты должны находиться в торговых центрах и рассказывать посетителям о необходимости сделать прививку от COVID-19. В качестве доказательств своих слов будущие медики выставили соответствующий приказ.

- Обеспечить привлечение обучающихся к работе создаваемых в регионе групп общественных санитарных инструкторов или санитарно-эпидемиологических отрядов, направленной на активизацию профилактических мероприятий по здоровьесбережению населения и осуществлению санитарно-просветительской деятельности по предупреждению распространения СОVID-19 и пропаганде значимости вакцинации против СОVID-19 среди населения, - прописано в приказе руководства вуза.

От казаться от практики у обучающихся нет возможности - это чревато отчислением.

- Обязывают подписывать «добровольное согласие». За отказ - незачет по производственной практике, что в итоге может привести к отчислению, - рассказал анонимный источник в группе "Ярославль Live". ВКонтакте

Будущие медики также сообщили о своем намерении написать заявление в прокуратуру, потому что считают требование пропаганды незаконным.

- Студенты сообщили, что собираются писать заявление в прокуратуру, с целью выяснить законность требований администрации ярославского меда. Ведь многие из молодых людей имеют хронические заболевания, а нахождение в прилюдных местах повышает риск заражения, что может привести к печальным последствиям,- закончил свое сообщение аноним.

Мнения ярославцев по поводу нетипичного задания по учебной практики разделились. Первые считают, что необходимо выполнять образовательные требования - это нормально, а вторые, что интересы студентов ущемлять нельзя.

- Нечего тут такого не вижу. Если их обеспечат средствами защиты, то что надо выполнять обязанности практики. Это нормально. Например,автомеханик не говорит, что не полезет под машину, так как она может упасть, - пишет ярославец в группе Ярославль Live.

- Мне непонятна природа этих распоряжений. Может, покажусь недалеким человеком, но я почему-то представлял, что студентов направляют на практику в больницы, где они будут получать профессиональные навыки, пусть. Пропаганда и так раздается из-под каждого утюга, - дополняет еще один ярославец.