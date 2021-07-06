32-летнего жителя Ивановской области подозревают в домогательствах к маленькому сыну сожительницы

Жертвой домогательств тейковчанина стал маленький сын его сожительницы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ивановской области 32-летнего мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. По версии следствия, жертвой домогательств тейковчанина стал маленький сын его сожительницы.

Насилие над ребенком, считают сотрудники правоохранительных органов, продолжалось почти полгода – с марта по июль этого года. И только сейчас мальчик решил рассказать обо всем матери. Женщина сразу же бросилась в полицию.

Как оказалось, ее сожитель уже был судим за похожее преступление, и тогда его жертвой тоже был несовершеннолетний. Пока не известно, знала ли сожительница подозреваемого о ненормальных наклонностях своего мужчины. Возможно, что этим фактом своей биографии мужчина ни с кем не делился.

Тейковчанин сейчас задержан, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело.