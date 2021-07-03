Задушил, а после изуродовал лицо: житель Ивановской области получил 11 лет колонии строгого режима за убийство 13-летнего подростка

Тело 13-летнего мальчика нашли только 9 марта. Фото: СКР по Ивановской области

В ночь с 23 на 24 февраля 2020 года в городе Кохма Ивановской области произошло жестокое убийство 13-летнего мальчика. Подросток и его 35-летний друг пришли в гости к общему знакомому. В разгар вечера хозяин квартиры узнал о том, что у него дома находится несовершеннолетний и попросил двоих мужчин проводить ребенка домой.

- По дороге домой 35-летний мужчина стал безосновательно обвинять подростка в сбыте наркотиков и отвел его в лесной массив рядом с кладбищем в городе Кохма. После этого он напал на ребенка и стал душить руками, а затем курткой. Далее, чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег его куртку, и расплавившийся материал нанес на лицо, шею и грудь подростка, - рассказали в СКР по Ивановской области.

По версии следствия, все это время за преступлением наблюдал второй 24-летний мужчина, который тоже должен был помочь мальчику добраться до дома.

После содеянного злоумышленники, как ни в чем не бывало вернулись в гости к своему знакомому и заявили, что подросток едет на такси домой.

Пропажу мальчика быстро заметили, начались поиски. Но его тело нашли только 9 марта.

- Приговором суда 35-летнему мужчине назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с него взыскана компенсация морального вреда матери и отцу погибшего в размере 2 миллионов рублей каждому. Второй 24-летний подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - рассказали в СКР по Ивановской области.