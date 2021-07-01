Ярославна, которая пожаловалась Владимиру Путину на бедность, рассказала, как она живет на 2 тысячи в месяц

Во время прямой линией с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от ярославны Светланы Чемезовой. ФОТО: kremlin.ru

Во время вчерашней прямой линией с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от ярославны Светланы Чемезовой. Женщина пожаловалась на крайнюю бедность. Работает она уборщицей в МФЦ, получает 12 700 рублей и практически вся зарплата уходит на погашение кредитов. Светлана одна воспитывает 9-летнего сына и у нее нет денег даже на то, чтобы купить ему школьные тетради. Ведущие прямой линии назвали обращение Светланы к главе государства «криком души».

- Я и мой ребёнок живем в съемной комнате. У меня три кредита. Каждый месяц судебные приставы забирают 50% от заработной платы. Займы в основном уходили на покупку еды, также был куплен велосипед ребенку на день рождения. Отец мальчика не помогает. За соцподдержкой не обращалась, потому что восьмичасовой рабочий день, некогда, — пояснила Светлана Чемезова.

Сразу же после того, как прозвучал вопрос ярославны, местные власти начали проверку: какие пособия положены женщине и что она получала. Выяснилось, что до ноября 2018 года Светлане выплачивали пособие на ребенка. Но потом был заключен брак, супруг нигде не работал, но при этом статус безработного не получал. Семья не смогла подтвердить свои доходы, а значит и право на эту меру соцподдержки.

В 2020 году у Светланы появилось право на так называемую «президентскую выплату», положенную на детей от 3 до 7 лет. Но 23 мая сыну ярославны исполнилось 8 лет и право на эту помощь также было утрачено.

- Сейчас Светлане Чемезовой предстоит установить статус малоимущей семьи. В этом случае ей будет положено ежемесячное пособие на ребенка, а также социальная помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Также с 1 июля женщина может подать заявление в Пенсионный фонд для получения выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет. Данная семья будет взята на контроль для оказания всесторонней помощи, — пояснила директор департамента по социальной поддержке населения и охраны труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.

Чуть легче справляться с материальными трудностями семье Чемезовых будет и благодаря новому закону – о неприкосновенности минимального дохода. О нем во время прямой линии сразу же после «крика души» Светланы рассказал глава государства.

- Трудовой кодекс и ранее запрещал списывать свыше 50% заработной платы или пенсии. Но у многих доходы сохраняются на уровне прожиточного минимума. Человеку в сложной жизненной ситуации становится просто не на что жить. Теперь данная ситуация регламентирована, - сказал депутат Государственной Думы Андрей Коваленко.